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Партия президента Санду получает большинство на выборах в Молдавии

12.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Партия действия и солидарности (PAS) под председательством проевропейского президента Молдовы Майи Санду получает большинство в парламенте.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты досрочных выборов, прошедших в воскресенье, 11 июля, передает DW.

По оценкам Центральной избирательной комиссии, после обработки 95% бюллетеней PAS получает около 48 процентов голосов избирателей. На второй строчке с более чем 30 процентами - блок "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин. На третьем месте - партия "Шор" (около 6 процентов голосов избирателей).

Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. Избирательный блок скандального бизнесмена Ренато Усатого, на которого заведены несколько уголовных дел в России, набрал около 4 процентов. У Демократической партии Молдовы и "Платформы "Достоинство и правда" - примерно по 2 процента.

PAS, по предварительным подсчетам, получит парламентское большинство - более 51 мандата из 101. Это произойдет за счет пропорционального перераспределения голосов партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Кроме того, за PAS массово голосуют избиратели за рубежом, откуда поступили еще не все результаты.

За 101 мандат в парламенте боролись 20 партий, два блока и один независимый кандидат.

Санду объявила о досрочном голосовании после того, как предыдущий состав парламента в течение нескольких месяцев препятствовал формированию нового правительства. Социалисты в том составе парламента вместе с союзниками обладали большинством в 54 мандата.

 
 
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Партия действия и солидарности (PAS) под председательством проевропейского президента Молдовы Майи Санду получает большинство в парламенте.
 
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