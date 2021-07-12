Гайдукевич говорит, что его дом закидали коктейлями Молотова

Источник материала: АФН

Глава Либерально-демократической партии Беларуси и одни из снявшихся со скандальными заявлениями участников президентских выборов 2020 года Олег Гайдукевич заявил, что в ночь с субботы на воскресенье его дом забросали коктейлями Молотова.

«Ночью в мой дом где живут мои дети кинули две бутылки с зажигательной смесью!!первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал!Убежден мы найдём виновных.Вот такую демократию нам готовят», — написал Гайдукевич вечером 11 июля в Facebook.

«Работает следственно оперативная группа.Установили уже три бутылки со смесью!!Слава богу никто не пострадал !Взорвалась одна бутылка из трёх», - дополнил он через некоторое время.

Об этом Гайдукевич рассказал в вечернем эфире белорусского зомбоящика.

"Сегодня ночью злоумышленники закидали мой дом коктейлями Молотова. Один сгорел полностью, два не сработали. Повезло, что никто не пострадал. Это однозначно связано с моей политической позицией, я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года и уже даже к ним привык. Сейчас следователи устанавливают личности злоумышленников. Преступление будет раскрыто", - вещал он с экранов ТВ.

"Вот такую демократию нам готовили для Беларуси в случае успеха государственного переворота. Я буду говорить и отстаивать ту позицию, которую отстаивал всегда", - заявил лидер ЛДПБ.

Гайдукевич не пояснил, почему он молчал о коктейлях Молотова всё воскресенье, сообщив о «нападении» только к вечеру.