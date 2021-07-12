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Гайдукевич связывает нападение на его дом со своей политической деятельностью

12.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич полагает, что нападение на его дом связано с его политической деятельностью.


"Я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года. Я прекрасно понимаю, что связано это с моими высказываниями, политической позицией", - сказал Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ. Его цитирует smartpress.by

Он заметил, что нападение произошло ночью, в доме в это время находились маленькие дети. "Слава богу, никто не пострадал", - добавил политик.

Всего было найдено три "коктейля Молотова", два из них не сработали.

Гайдукевич выразил уверенность, что это преступление будет рано или поздно раскрыто.
 
 
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Глава Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич полагает, что нападение на его дом...
 
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