Гайдукевич связывает нападение на его дом со своей политической деятельностью





цитируе т smartpress.by "Я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года. Я прекрасно понимаю, что связано это с моими высказываниями, политической позицией", - сказал Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ. Егот smartpress.by





Он заметил, что нападение произошло ночью, в доме в это время находились маленькие дети. "Слава богу, никто не пострадал", - добавил политик.





Всего было найдено три "коктейля Молотова", два из них не сработали.





Гайдукевич выразил уверенность, что это преступление будет рано или поздно раскрыто.