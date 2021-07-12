День апостолов Петра и Павла празднуем 12 июля

«Минск-Новости». Подробности — у корреспондента агентства





— Они титулованы церковью как «славные, всехвальные, первоверховные». А что это были за люди?





— Совершенно разные! — отмечает иерей Александр Веремейчик, который много лет служит в Петро-Павловском соборе. — Павел — уникальная личность. Образование, по нашим меркам, Оксфорд, Гарвард и Сорбонна вместе взятые. Величайшая эрудиция. Блистательный проповедник. Римский гражданин. К тому же фарисей из фарисеев, а они были учителя иудейского народа, знатоки Закона Божьего. Вероятно, Павел мог бы стать первосвященником. Но, как видите, через глубочайшее потрясение стал апостолом Христовым. Другая фигура — Петр. Рыбак. Галилейские рыболовы того времени — люди абсолютно необразованные. Думаю, Петр едва умел читать. Мог ли писать, не уверен. Но Дух Святой делает этих двоих — одного, колосса, а другого, самого обыкновенного человека, — равнозначными, выбирает для особой проповеди Евангелия.





— На иконах их порой изображают в дружеском объятии. Первоверховные и вправду были дружны?





— Мы можем судить лишь на основании Нового Завета. Петр говорит о Павле странные слова: «Брат наш Павел пишет нечто неудобовразумительное». То есть такое, что не всякий сможет понять. Павел же обличает Петра в нерешительности, излишней толерантности, или, как говорят у нас в Беларуси, памяркоўнасцi. Павел был огнем, а Петр скорее водой. Думаю, они не могли бы даже общаться долго, не то что дружить. Однако сегодня с уверенностью ничего утверждать нельзя. Лишь войдя в вечность, познаем до конца, как было на самом деле.





— Только двоим из всех апостолов посвящен великий праздник. И даже отдельный пост. За какие заслуги?









— Петр и Павел более всех потрудились как миссионеры. Просветили огромные территории, огромные массы людей. А ведь не существовало компьютера, Интернета, общественного транспорта. Прошли пешком тысячи километров! Сколько раз их били камнями, палками, бичами, сажали в тюрьмы, заковывали в цепи, колодки, растягивали для пыток на ремнях. А они восставали. Пылали Святым Духом. Ради одной цели: рассказать, что мы не обречены, что из общечеловеческой камеры смертников есть выход — Христос. Вот чудо проповеди, вот любовь к людям! И дай Бог каждому из нас понять: главное в нашей вере — не воду святую таскать ведрами, не веточки освящать, не яйца красить. Главное — поверить Богу! Поверить в то, что Он дает нам вечную жизнь. И к этой жизни стремиться.





Первоверховным апостолам посвящен самый древний минский храм — Петро-Павловский собор. Основан в 1612 году (ул. Раковская, 2).





Ковчег с частицами мощей Петра и Павла хранится в Державном храме Свято-Елисаветинского монастыря слева от алтаря (ул. Выготского, 2).



