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Лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев выступит на турнире в Сочи под флагом ФИДЕ
Источник материала: Партизан
Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев выступит на турнире в Сочи под флагом международной федерации шахматистов.
На этом турнире я сыграю в новом для себя качестве — под флагом ФИДЕ, — написал Ковалев на личной странице в I
Ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси и в январе покинул страну.
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Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев выступит на турнире в Сочи под флагом международной федерации шахматистов.
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