Хакеры украли у полицейских биткоины, подготовленные для спецоперации

пишет Интерфакс-Запад. Деньги предназначались для спецоперации - контрольной закупки наркотиков,Интерфакс-Запад.





Полиция пока не определила похитителей. Как считает детектив-инспектор Стюарт Миллс из Национальной группы по борьбе с организованной преступностью полиции Новой Зеландии, хищение было "частью более широкого мошенничества, нацеленного на биткойн-кошельки".

Расследование того, кто является преступниками, как они получили ключи от криптокошелька и куда были переведены деньги, продолжается.



