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Хакеры украли у полицейских биткоины, подготовленные для спецоперации

12.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хакеры украли биткоины на 45 тыс. новозеландских долларов (около $32 тыс.) из кошелька полиции Новой Зеландии, сообщает издание New Zealand Herald.

Деньги предназначались для спецоперации - контрольной закупки наркотиков, пишет Интерфакс-Запад. 

Полиция пока не определила похитителей. Как считает детектив-инспектор Стюарт Миллс из Национальной группы по борьбе с организованной преступностью полиции Новой Зеландии, хищение было "частью более широкого мошенничества, нацеленного на биткойн-кошельки". 
 
Расследование того, кто является преступниками, как они получили ключи от криптокошелька и куда были переведены деньги, продолжается.
 
 
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Хакеры украли биткоины на 45 тыс. новозеландских долларов (около $32 тыс.) из кошелька полиции Новой Зеландии, сообщает издание New Zealand Herald.
 
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