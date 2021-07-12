Правозащитник: «Цель — выгнать всех активных — никак не осуществится»

Пока свободны правозащитник Алексей Козлюк. — Эти процессы в международном праве, международных отношениях длятся годами. — Международное право не работает так, что сегодня у нас что-то случилось, назавтра пришли полицейские из-за границы и наказали диктатора — такого не бывает, — отметил в программеправозащитник— Эти процессы в международном праве, международных отношениях длятся годами.





…В первую очередь, все будет зависеть от того, что будет происходить внутри страны. Мы видим, что и политики, которые за границей, и правозащитники делают все возможное, чтобы пробудить международное право, и чтобы что-то делалось за рубежом, но напрямую это не будет влиять быстро на то, что происходит в стране.





Тут вопрос такой: или готовиться к тому, что политический кризис будет длиться годами, но ждать, что придет добрый полицейский из-за границы и наведет тут порядок, не приходится.





Правозащитник подчеркивает: события прошлого года показали, что политически активные люди имеют такую позицию не потому, что им нечего есть.





— А потому, что они хотят другого государства, которое будет основано на правах человека, на демократии, где они могут спать спокойно, зарабатывать деньги и растить детей. Эти люди съезжают.





Возможно, власти думают, что они съедут, и у нас тут будет тишина и спокойствие. Но сейчас можно работать из-за границы.





Что вы раньше слышали о диаспоре? Люди съезжали всегда, но, чтобы они были настолько активными в жизни страны, оказываясь за границей, такого, мне кажется, не было никогда. …Люди не уезжают навсегда. Они делают многое для страны.





Цель — выгнать всех активных — никак не осуществится. Мы видим большое давление на западные компании, которые сотрудничают с режимом, на компании, которые передают какие-то технологии режиму.





Диаспора много давит на правительства стран, в которых люди оказываются. И это более способствует демократическому движению.





Андрей Бастунец предположил, что до середины августа все будет плохо, пока не закончится год после выборов, «пока не будет доложено, что все разбомбили», пишет Салідарнасць. Отвечая на вопрос, когда репрессии пойдут на спад, участник программы — руководитель БАЖпредположил, что до середины августа все будет плохо, пока не закончится год после выборов, «пока не будет доложено, что все разбомбили», пишет



