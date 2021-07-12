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Чехия отказалась от "женских" фамилий

12.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительницам Чехии разрешили отказаться от суффикса женского рода в фамилии

Опросы общественного мнения, проведенного в стране, показали, что женщины начали отдавать предпочтение мужской форме фамилии без суффикса "ова".
Жительницы Чешской Республики смогут отказаться от добавления суффикса "ова" к своей фамилии в документах. Соответствующие поправки в законы о делопроизводстве подписал президент страны Милош Земан. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили в издании Novinky.cz.

До этого в Чехии к женской фамилии добавляли суффикс "ова", чтобы указать на женский род. Данное правило касалось и иностранных фамилий.

Так, например, канцлера Германии Ангелу Меркель в Чехии называли "Merkelová", а американского политика Хиллари Клинтон - "Klintonová".

Не использовать суффикс разрешалось только состоящим в браке с иностранцами гражданкам и имеющим вид на жительство в другой стране.

Ряд языковедов уже выступили против нововведения. Они считают, что устранение суффикса может привести к путанице, поскольку не будет понятно, идет ли речь в документах о мужчине или женщине.

Ранее министерство внутренних дел ЮАР выступило с предложением узаконить полиандрию - форму семейных отношений, в которой у одной женщины несколько мужей, пишет Корреспондент.
 
 
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Жительницам Чехии разрешили отказаться от суффикса женского рода в фамилии
 
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