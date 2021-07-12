Литва предлагает ввести против Минска санкции за разжигание миграционного кризиса: «Это цинично»

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Как заявил глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис, использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair.





Габриэлюс Ландсбергис. Фото Радыё Свабода

— Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС, — сказал глава МИД Литвы, сообщает Delfi.

Министр заявил, что в понедельник вопрос поднимут на встрече министров иностранных дел ЕС.

— Наша политика в целом должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима — мы поговорим о них завтра на Совете иностранных дел в Брюсселе, — добавил он.

Ландсбергис конкретных предложений по санкциям не назвал.

Напомним, только с утра субботы до утра воскресенья литовские пограничники, по предварительным данным, задержали 57 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу.