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Литва предлагает ввести против Минска санкции за разжигание миграционного кризиса: «Это цинично»
12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как заявил глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис, использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair.
Габриэлюс Ландсбергис. Фото Радыё Свабода
— Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС, — сказал глава МИД Литвы, сообщает
Министр заявил, что в понедельник вопрос поднимут на встрече министров иностранных дел ЕС.
— Наша политика в целом должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима — мы поговорим о них завтра на Совете иностранных дел в Брюсселе, — добавил он.
Ландсбергис конкретных предложений по санкциям не назвал.
Напомним, только с утра субботы до утра воскресенья литовские пограничники, по предварительным данным,
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Как заявил глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис, использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично,...
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