«Шокированы произошедшим». Что стоит за задержанием аналитика Татьяны Кузиной

Источник материала: Салiдарнасць

Вместе со свободой слова в Беларуси «зачищают» свободу мысли?





Татьяна Кузина, фото sympa-by.eu

Независимый эксперт в области госуправления Татьяна Кузина была задержана почти две недели назад в Национальном аэропорту «Минск» при прохождении паспортного контроля на рейс в Тбилиси.

По данным правозащитников, задержание связано с уголовным делом. Спустя 72 часа после задержания Татьяне продлили срок нахождения под стражей до 10 дней и перевели в СИЗО №1 Минска. Однако ни причины ареста, ни статей обвинения родные и коллеги не знают до сих пор, поскольку адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Татьяна — известная представительница экспертно-аналитического сообщества Беларуси. Сфера ее исследовательских интересов — гражданское общество, гражданское участие и публичное администрирование, кроме того, она магистр политологии (ЕГУ).

В ее поддержку выступили представители как белорусского, так и международного экспертного сообщества.

Глубокий аналитик и немедийная персона

Татьяна Кузина была одной из тех, кто создал Школу молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA. Если говорить простым языком, это масштабный международный просветительский проект, формирующий в Беларуси сообщество молодых, активных и, самое главное, компетентных в сфере государственного управления людей.

Помимо теоретических лекций от известных ученых, политологов, социологов, экономистов, участники программы (молодые образованные люди в возрасте 25-40 лет) посещают госструктуры — парламенты, министерства, муниципалитеты — и видят, как государственное управление реализуется на практике.

Спустя несколько лет во многом благодаря Татьяне появился также исследовательский центр BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования), эксперты которого анализируют актуальные вопросы госуправления.

На сегодня Школа насчитывает более 250 выпускников и участников, среди которых как госслужащие, так и гражданские активисты, бизнесмены, журналисты.

Татьяна Кузина работала в ЕГУ (вплоть до закрытия университета в Минске, затем в Вильнюсе), была координатором декана франко-белорусского факультета политических и административных наук, руководила Отделом общественных и зарубежных связей, была исполнительным директором Белорусского института стратегических исследований (BISS), также в разные годы сотрудничала со многими научно-исследовательскими центрами и организациями гражданского общества.

Среди проектов, в реализации которых Татьяна принимала участие за последние несколько лет — исследование, посвященное доказательной политике (то есть решениям государства, которые строятся не просто на предположениях, а имеют под собой цифры, факты, твердую научную как доказательство их необходимости); исследования, посвященные участию граждан в общественных обсуждениях, в том числе анализ электронных петиций в контексте прав человека, множество других исследований.

Коллеги отмечают: Татьяна — не «медийный» эксперт, который часто дает интервью и комментарии СМИ, но классический исследователь, глубокий и основательный аналитик, невероятно много сделавший для становления гражданского общества в Беларуси. Тем более шокирующим для экспертного сообщества стал ее арест.

Что известно на данный момент?

— Известно, что был суд по жалобе по изменению меры пресечения. Суд первой инстанции эту жалобу отклонил — соответственно, будет суд второй инстанции, Минский городской, который, насколько нам известно, должен состояться в ближайшие дни, — рассказывает «Салiдарнасцi» директор SYMPA Наталья Рябова.

— Кроме того, известно, что по истечении десяти дней не отпустили политолога Валерию Костюгову . Непонятно, проходят ли они по одному делу или по разным. Во всяком случае, задерживали одну за другой, обе аналитики, поэтому есть подозрения, что это может быть одно дело.







Валерия Костюгова

По словам Натальи, коллеги не понимают, что в работе Татьяны Кузиной могло послужить формальным поводом для задержания. Допускают, что триггером событий могло стать само намерение выехать за пределы страны.

— Мы не можем исключать того, что кто-то прочитал исследования Татьяны и усмотрел в них критику государственных органов, которая по нынешним временам может быть признана чуть ли не проявлением экстремизма. Но знаков, которые показывали бы именно на это, особенно нет.

Есть люди, которые находятся в Беларуси и высказываются гораздо жестче, причем именно в рамках политологических. К Татьяне это не относится — она далеко не самый резкий и не особенно публичный исследователь; ее работа — это больше бэк-офис, «кабинетный исследователь», нежели «говорящая голова».

Она долгое время была хорошим руководителем и вполне могла бы им оставаться, но выбрала больше не административную, а исследовательскую стезю, чтобы больше заниматься не менеджментом, а непосредственно аналитикой.

…Татьяна прекрасная коллега, прекрасный человек и заботливая подруга. Многие ценят и восхищаются не только ее профессионализмом и преподавательскими качествами, но и тем, что она очень хороший человек, всегда готовый прийти на помощь, человек внимательный к деталям, добрый, человечный, разносторонний — прекрасный во всех отношениях.

После ее задержания посыпался буквально шквал всевозможных вопросов, предложений помощи — и было видно, что множество людей в Беларуси и за рубежом искренне шокированы произошедшим, хотят помочь Татьяне, но не знают, что можно сделать в данной ситуации.

Кому мешают эксперты?

Владимир Ковалкин, эксперт по вопросам реформы государственной службы, руководитель проекта «Кошт урада» и основатель Petitions.by, в интервью Thinktanks.by подчеркнул абсурдность задержания:

— Татьяна является экспертом, аналитиком, исследователем, преподавателем, никаких хозяйственно-распорядительных функций она не выполняла. И, честно говоря, какое уголовное дело ей можно предъявить, мне сложно себе представить.

По мнению Владимира Ковалкина, организацию массовых беспорядков либо неуплату налогов инкриминировать Татьяне не получится. А если преследование связано с ее исследовательской деятельностью — по такой логике можно арестовать и ученых из Национальной академии наук.

Независимые эксперты с их влиянием на широкую аудиторию, похоже, встали как кость поперек горла если не режиму в целом, то его идеологам и пропагандистам. Иначе чем объяснить целенаправленную травлю, начатую на аналитиков из различных сфер?

Так, недавно из-за угрозы преследования со стороны силовиков вынужденно покинул страну политический аналитик Артем Шрайбман, аналогичным образом «выдавили» из Беларуси экономиста Сергея Чалого. В конце июня без каких-либо оснований и объяснений была задержана политолог, редактор аналитического сайта «Наше мнение» Валерия Костюгова — в данный момент известно лишь, что на нее также заведено уголовное дело…

Выпускник школы SYMPA 2015 года, политический аналитик Вадим Можейко убежден: как и в случае с независимыми СМИ, дело не в претензиях к конкретным людям, это часть общей системы запугивания, давления на гражданское общество и «зачистки» всех инако — свободно — мыслящих.

Диалога больше нет

Если всего несколько лет назад белорусские аналитики говорили о наметившейся тенденции сотрудничества независимых исследовательских структур с государственными, о перспективном взаимодействии — то сейчас, кажется, о диалоге можно забыть?

— Происходящее сейчас показывает, что мы не понимаем, как сейчас строить отношения с государством, — считает Наталья Рябова. — Раньше на наших мероприятиях присутствовали чиновники среднего звена: неплохо образованные, желающие сделать что-то хорошее на своей работе. Тогда не было прямых преследований за контакты с организациями подобного типа, поэтому чиновники ходили к нам, ходили на Кастрычніцкі эканамічны форум, и прочие площадки, где обменивались мнениями, участвовали в международных программах, делали совместные проекты за европейские деньги.

Сейчас этого, к большому сожалению, нет вообще – кто-то покинул госслужбу, а те, кто остался, даже смотреть опасаются в сторону сотрудничества с международными либо независимыми организациями (под страхом потерять работу, а то и хуже).

Ни одна диалоговая площадка больше не работает. Причем, даже те, где обсуждались темы, не связанные напрямую с политическими процессами.

Буквально все сферы теперь стали очень политизированными, и за мнение по любому вопросу, не совпадающее с «линией партии», можно понести ответственность — любая критика может восприниматься как подрыв устоев государственности или нечто в таком духе.