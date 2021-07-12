Новые температурные рекорды зафиксировали в Витебске, Могилеве и еще четырех городах

Шесть температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях в четвертый день аномальной жары, 11 июля, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.





Два новых максимума отмечено в областных центрах: Могилеве — 34,1 градуса выше нуля (было 33,7 в 1959 году) и Витебске — 33,8 (32,1 в 2006-м). В Могилеве это второй рекорд за последние четыре дня, в Витебске — третий.

Перекрыты локальные экстремумы также в Горках — 32,3 (31,3 в 2006 году), Мстиславле — 31,2 (28,8 в 2010-м), Орше — 32,4 (31,6 в 2006-м) и Слуцке — 32,6 (32,3 также в 2006-м).

Могилев оказался самым теплым местом в стране в минувшее воскресенье, до повторения абсолютного рекорда дня не хватило 0,9 градуса (35 в Гродно 11 июля 1959 года).

10 июля рекорды жары зафиксированы на 11 метеостанциях, 9-го — на девяти, 8-го — на семи.

В первый период аномально жаркой погоды (19—26 июня) было переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений. Еще пять локальных рекордов было отмечено 30 июня.

По информации Минздрава, с 21 июня по 9 июля с тепловым ударом в медучреждения обратился 191 человек, 47 из них госпитализировано. Среди пострадавших было 62 ребенка (21 госпитализирован) и 129 взрослых (26).

Ожидается, что нынешняя жара с температурой до 36 градусов сохранится до конца наступившей недели.