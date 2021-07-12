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Руководство «Нашей Нивы» остается за решеткой спустя 72 часа

12.07.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Задержанные редакторы «Нашей Нивы» спустя трое суток не вышли на свободу, что означает, что им продлен срок содержания под стражей.

За решеткой остаются главный редактор сайта nn.by Егор Мартинович, главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и бухгалтер Ольга Ракович.

Как сообщает редакция издания, в течение 10 дней им должно быть предъявлено обвинение и определена мера пресечения. Если обвинение не будет выдвинуто, их должны отпустить.

 
 
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Задержанные редакторы «Нашей Нивы» спустя трое суток не вышли на свободу, что означает, что им продлен срок содержания под стражей.
 
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