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Вратарь сборной Италии стал лучшим игроком Евро-2020

12.07.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джаннлуиджи Доннарумма с призом лучшему игроку Евро-2020 (фото - ЕРА) Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Об этом стало известно во время церемонии награждения после финала турнира, в котором итальянцы обыграли англичан в серии пенальти.



Доннарумма получил приз лучшему игроку Евро-2020 из рук президента УЕФА Александра Чеферина.

В УЕФА отмечают, что на Евро-2020 он провел три матча без пропущенных голов, сделал девять сейвов и стал героем серии пенальти в полуфинале против Испании. Кроме того, он отбил решающий пенальти от Букайо Сака в финале турнира, принеся Италии титул чемпионов Европы.

"Мы сделали нечто экстраординарное. Мы очень довольны. Мы не уступили им (сборной Англии, – ред.) ни дюйма (поля, – ред.). Вы все знаете, с чего мы начали. Мы фантастическая команда, и мы этого заслуживаем", – сказал Доннарумма после финала в комментарии пресс-службе УЕФА.

Доннарумма дебютировал во взрослом футболе за "Милан" в октябре 2015-го, когда ему было всего 16 лет. Этим летом его контракт с "россо-нерри" истек. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что Доннарумма подпишет контракт с "ПСЖ" до 2026 года.
 
 
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Джаннлуиджи Доннарумма с призом лучшему игроку Евро-2020 (фото - ЕРА) Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Об этом стало...
 
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