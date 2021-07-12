Белорусы рассказали, какие вакансии им не нравятся больше всего. Вот что смущает соискателей

пише т blizko.by Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 1 по 7 июля 2021 года, в опросе приняли участие 1100 жителей Беларуси,т blizko.by

GorodRabot.by спросил своих пользователей – на какую вакансию вы бы не откликнулись? При ответе можно было выбрать несколько вариантов.

Самыми подозрительными белорусские соискатели считают вакансии, которые предлагают работу на дому с оплатой после выполнения заказа – этот вариант ответа выбрали 71% опрошенных.





На втором месте – вакансии, которые не содержат никаких требований к образованию, опыту и профессиональным навыкам соискателей: этот ответ выбрали 63% участников опроса.

58% опрошенных соискателей не откликнулись бы на вакансию, которая обещает простую работу за очень высокую зарплату, например, «Работа в офисе, зарплата 3000 рублей».

42% участников опроса считают подозрительными вакансии без указания компании и специфики работы.

38% соискателей не откликнулись бы на вакансию со словами: «Размер зарплаты зависит от вас».

GorodRabot.by предупреждает: все указанные типы вакансий с высокой вероятностью являются мошенническими. В «правильной» вакансии указаны компания, должностные обязанности, требования к соискателю и размер зарплаты.



