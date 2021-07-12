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Эксперт: Украина фактически перешла под управление Запада и стала инструментом борьбы против России

12.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперт: Украина фактически перешла под управление Запада и стала инструментом борьбы против России

Украина фактически перешла под управление Запада и стала инструментом борьбы против России. Об этом открыто говорят в экспертном сообществе.

Николай Стариков, публицист, общественный деятель (Россия): «Она инструмент борьбы против России. Поэтому ее нужно разрушать в экономическом плане, делать рынком сбыта западной продукции. Ни в коем случае не давать Китаю заходить на эту территорию и получать остатки советских технологий. Сделать рынком передачи всякого военного хлама и готовить для войны с Россией. Вот для этого Украина нужна. Поэтому они будут ее дотировать. Путем госпереворота запад закобылил и подчинил себе Украину». 

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Украина фактически перешла под управление Запада и стала инструментом борьбы против России. Об этом открыто говорят в экспертном сообществе. Николай Стариков,...
 
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