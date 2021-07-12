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Эксперт: Украина фактически перешла под управление Запада и стала инструментом борьбы против России
Источник материала: ОНТ
Украина фактически перешла под управление Запада и стала инструментом борьбы против России. Об этом открыто говорят в экспертном сообществе.
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Украина фактически перешла под управление Запада и стала инструментом борьбы против России. Об этом открыто говорят в экспертном сообществе. Николай Стариков,...
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