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В Грузии оппозиция объявила о новых демонстранциях после смерти оператора, освещавшего ЛГБТ-акцию
Источник материала: ОНТ
Маховик протестов запущен в Грузии. Оппозиция объявила о начале новых демонстранций после смерти оператора, который освещал ЛГБТ-акцию в Тбилиси.
Об этом стало известно накануне. Митингующие требуют отставки правительства. Они обещали штурмовать здание, их сдерживала полиция. В Тбилиси 5 июля планировался парад представителей сексуальных меньшинств. Вспыхнули массовые протесты. Шествие отменили организаторы. Но представители ЛГБТ-сообщества также возмутились и вышли к парламенту. Туда пришли и сторонники традиционных ценностей. Пострадали более полусотни человек, большинство – представители прессы.
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Маховик протестов запущен в Грузии. Оппозиция объявила о начале новых демонстранций после смерти оператора, который освещал ЛГБТ-акцию в Тбилиси. Об этом стало...
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