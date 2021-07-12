Источник материала: ОНТ

В Японии продолжают ликвидировать последствия схода оползня. Число жертв увеличилось до 10.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 18 человек. Спасатели уже вторую неделю продолжают разбирать завалы на месте трагедии. На помощь им пришли военные. Оползень сошел в курортном городе Атами в центральной части страны. Его протяженность – около 2 км.

Пострадали несколько сотен домов и построек. Причина оползня – ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. За сутки выпало больше месячной нормы осадков.

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