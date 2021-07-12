Около 200 человек с тепловым ударом обратились к медикам с конца июня

Источник материала: ОНТ

Для белорусов настоящим испытанием стала жара. Только с конца июня в медучреждения с тепловым ударом поступило около 200 человек.

Каждому четвертому потребовалась госпитализация. При этом чаще всего от последствий жары страдают взрослые. Они обращаются к медикам вдвое чаще, чем дети. Такие официальные данные Минздрава. Пугает и количество утонувших – за выходные число жертв иногда доходит до 20. В специально оборудованных для отдыха местах за безопасностью следят спасатели. Сколько они ни напоминают об элементарных правилах поведения на воде, трагедии все равно происходят.

Оборудование пляжи под охраной спасателей. Даже если что-то случится, они в течение нескольких минут придут на помощь. Но если ЧП произойдет вне зоны контроля – рассчитывать можно только на счастливый случай и очевидцев. А они зачастую, пытаясь помочь, тонут сами. Спасатели напоминают простые, но действенные правила поведения на воде – не заплывать за буи, отказаться от алкоголя и не испытывать организм чрезмерными нагрузками.

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