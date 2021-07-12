Что означают жесты женщин? Мужчинам на заметку!

Источник материала: ОНТ

У каждого человека существует несколько способов рассказать о своих мыслях и чувствах: вербально и невербально. Как у женщин, так и мужчин есть свой язык тела, который показывает сигналы, благодаря которым можно понять, чего именно добивается человек, какие у него намерения.

Женский язык тела – что это такое



Фото: men.24tv.ua

Язык тела – это невербальный тип общения, во время которого человек реагирует на все внешние раздражители. Условно говоря, организм подает различные сигналы, которые невозможно контролировать, потому что они происходят на уровне подсознания. И хоть некоторые люди учатся держать контроль, например, над жестами и позами, полностью мимику они не смогут контролировать.

Как понять, что женщина интересуется мужчиной



Фото: denta-vid.ru

Американская исследовательница Моника Мур отметила, что всего женское тело может показывать до тридцати пяти сигналов, когда мужчине нужно заметить не менее двенадцати, чтобы понять объект воздыхания. К сожалению, не всегда это легко выполнить, что приводит к некоторым проблемам в общении.

Как же понять, что женщина интересуется мужчиной? Во-первых, она должна сидеть прямо, с полностью открытыми глазами, а также приподнятыми бровями. Кроме того, губы должны быть либо слегка приоткрыты, либо находиться в улыбке. Чаще всего если женщина оголяет шею или открывает внутреннюю часть запястий, то она хочет соблазнить мужчину. Во время флирта используется игра с волосами, а также слегка дрожащие ресницы.

Стоит отметить, что то, каким образом женщина смотрит на вас, влияет на многие вещи. В первую очередь это показывает доверие к своему собеседнику. Чем дольше длится зрительный контакт, тем больше интерес к собеседнику у женщины. К тому же смотрите за ее осанкой. Если девушка скрещивает ноги, то это значит, что она хочет мужского внимания. Все эти признаки показывают, что женщине интересен собеседник.

Язык тела влюбленной женщины



Фото: crushpixel.com

Чем больше женщина заинтересована в общении, тем она сильнее показывает различные жесты и демонстрирует свой язык тела. Например, обращайте внимание на то, как далеко от вас сидит ваша партнерша. То есть чем ближе она, тем вы больше ей симпатичны.

Если она повторяет ваши действия, значит, вы ей очень понравились. Когда женщина перешла на телесный контакт, то вы точно попали ей в прямо в сердце. Таким образом она хочет быть к вам ближе и войти в ваше пространство. Не всегда легко распознать эти сигналы, потому что есть люди, которым просто важно касаться кого-то, но все же обычно такой язык тела расценивают как флирт.

Игра с волосами



Фото: woman.rambler.ru

Когда женщина флиртует либо наоборот показывает свою неуверенность, она начинает активно играть со своими волосами. Чаще всего девушки накручивают прядь на палец или просто постоянно поправляют волосы. И тут же можно трактовать все по-разному. В первом случае, если действие не сопровождается зрительным контактом, то, скорее всего, девушке не особо интересно. Но если она постоянно встряхивает свои волосы, то таким образом она заманивает мужчину благодаря распространению своего аромата.

Неправдивые сигналы



Фото: lisa.ru

Однако вы должны понимать, что далеко не все сигналы нужно трактовать однозначно, ведь некоторые из них могут иметь различные значения. Часто мужчины путают флирт и неуверенность. Замечайте малейшие движения и жесты, смотрите на общую картину: как она сидит, как смотрит. Ведь порой по взгляду в глаза партнера можно сказать, что женщина уже готова перейти к боевым действиям и инициировать прикосновения.

По материалам сайта mixnews.lv

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