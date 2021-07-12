Православные верующие отмечают День святых Петра и Павла

Источник материала: ОНТ

Не купаться, а умыться водой из трех ключей сегодня рекомендует народный календарь. У православных День Петра и Павла – один из 12 основных праздников церковного календаря.

Также в этот день заканчивается Петров пост. К этому времени наши предки стремились навести порядок в доме, украсить его зеленью и цветами.

В Беларуси множество церквей, освященных в честь этих апостолов. Их называют Петропавловскими. И в этот день там особенная служба. В Минске Свято-Петропавловский собор – древнейший храм столицы. Он построен в начале 17 века. Церковь под охраной государства – это единственный сохранившийся в Минске памятник архитектуры эпохи Ренессанса.

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