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Православные верующие отмечают День святых Петра и Павла

12.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают День святых Петра и Павла

Не купаться, а умыться водой из трех ключей сегодня рекомендует народный календарь. У православных День Петра и Павла – один из 12 основных праздников церковного календаря. 

Также в этот день заканчивается Петров пост. К этому времени наши предки стремились навести порядок в доме, украсить его зеленью и цветами.

В Беларуси множество церквей, освященных в честь этих апостолов. Их называют Петропавловскими. И в этот день там особенная служба. В Минске Свято-Петропавловский собор – древнейший храм столицы. Он построен в начале 17 века. Церковь под охраной государства – это единственный сохранившийся в Минске памятник архитектуры эпохи Ренессанса. 

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Теги: Минск
 
 
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Не купаться, а умыться водой из трех ключей сегодня рекомендует народный календарь. У православных День Петра и Павла – один из 12 основных праздников церковного...
 
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