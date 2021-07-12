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Курс на Запад или Восток? В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы

12.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Курс на Запад или Восток? В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы

Геополитическое противостояние за дальнейший курс, по которому пойдет страна. В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы.

Накануне уже к половине четвертого проголосовала треть избирателей – именно столько нужно, чтобы признать выборы состоявшимися. Напомним, Майя Санду практически сразу после вступления в должность президента добилась отставки правительства и спровоцировала роспуск парламента. Эти выборы – продолжение противостояния двух соперников президентской гонки. Санду продвигает идею сближения с ЕС и НАТО. 

Блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Ворониным и Додоном – за углубление отношений с ЕАЭС, в частности, с Россией. Окончательные итоги парламентских выборов в Молдове должны объявить 12 июля. Сторонники Додона и Воронина заявили о фальсификациях. Некоторых жителей Приднестровья не допустили на выборы. А еще до начала голосования руководство страны сообщило об увеличении количества участков для голосования за границей и сокращения в Приднестровье.

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Геополитическое противостояние за дальнейший курс, по которому пойдет страна. В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. Накануне уже к половине...
 
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