Курс на Запад или Восток? В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы

Источник материала: ОНТ

Геополитическое противостояние за дальнейший курс, по которому пойдет страна. В Молдове состоялись досрочные парламентские выборы.

Накануне уже к половине четвертого проголосовала треть избирателей – именно столько нужно, чтобы признать выборы состоявшимися. Напомним, Майя Санду практически сразу после вступления в должность президента добилась отставки правительства и спровоцировала роспуск парламента. Эти выборы – продолжение противостояния двух соперников президентской гонки. Санду продвигает идею сближения с ЕС и НАТО.

Блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Ворониным и Додоном – за углубление отношений с ЕАЭС, в частности, с Россией. Окончательные итоги парламентских выборов в Молдове должны объявить 12 июля. Сторонники Додона и Воронина заявили о фальсификациях. Некоторых жителей Приднестровья не допустили на выборы. А еще до начала голосования руководство страны сообщило об увеличении количества участков для голосования за границей и сокращения в Приднестровье.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram