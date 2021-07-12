Гороскоп на 12 июля: Козерогам стоит внимательно отнестись к своему здоровью, Рыбам – исправить недочеты в делах

Источник материала: ОНТ

Звезды рекомендуют Овнам взять тайм-аут и отдохнуть. Впереди у вас много работы, которая потребует больших энергетических затрат. Откажитесь от глобальных дел. Сосредоточьтесь на мелочах.

Новые встречи и неожиданные знакомства добавят жизненного энтузиазма Тельцам. Уверенно беритесь за самую сложную работу. День обещает быть продуктивным.

Близнецам лучше отказаться от дальних поездок. Ваши планы могут изменить непредвиденные обстоятельства. Проявите осторожность при использовании бытовой химии.

У Раков события будут развиваться не так, как хотелось бы. День отлично подходит для начала ремонта. Разговор со второй половинкой расставит точки над «i».

Принять правильное решение в важном вопросе Львам помешает стечение обстоятельств. Звезды рекомендуют вам ничего не упускать из виду. Это поможет вам избежать ошибок.

День обещает быть успешным у Дев. Вам посчастливится разобраться в личных проблемах. Звезды советуют проявить снисходительность к чужим слабостям.

Весов ждут романтические сюрпризы. Любимое хобби, посещение выставок, концертов, общение с друзьями восстановят ваши силы. Сложный период у вас уже позади.

Творческое отношение к делу позволит Скорпионам отвлечься от каждодневных забот и компенсирует личные переживания. Уделите время родным. Проявите заботу.

Стрельцы окажутся в центре событий. Работа будет держать вас в тонусе. Вам придется действовать по ситуации, соблюдать взятый ритм и быстро находить решения.

Козерогам следует внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. Не принимайте в расчет опыт других людей. Следуйте собственным курсом! Сейчас фортуна на вашей стороне.

Все будет получаться у Водолеев. Сегодня вас ожидают повороты судьбы, о которых вы даже не могли подумать. Старайтесь философски подходить к небольшим неприятностям.

Звезды советуют Рыбам проявить инициативу и исправить недочеты в своих делах. Удачными окажутся все новые знакомства. Благоприятный день для получения знаний и впечатлений.

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