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Купалье в Александрии отпраздновали белорусы в выходные

12.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купалье в Александрии отпраздновали белорусы в выходные

Выходные в Беларуси прошли под знаком единства и дружбы славянских народов. Древний праздник Купалье на современный лад состоялся в Шкловском районе. Александрия вновь собрала друзей. 

Этот фестиваль никогда не был праздником исключительно для местных жителей. Локация знаковая: здешний мост соединяет две области – Витебскую и Могилевскую, а сам Днепр три страны – Беларусь, Россию и Украину. Раньше это была часть пути «из варяг в греки», связывавшего государства и людей. Сейчас миссия перешла к фестивалю.

Несмотря на разные отношения со странами-соседками, Александрия гостям рада. О том, что Беларусь всегда старалась сохранить мир и согласие с ближайшими соседями, говорил и Президент на заключительном гала-концерте. Праздник получился поистине народным. На сцене – президентский оркестр и обновленная трупа Купаловского театра. А песни звучали по заявкам жителей Александрии. Один из них пожелал услышать Серегу. Просьбу исполнили.

Были и другие звездные исполнители. Олег Газманов с радостью принял приглашение поучаствовать в гала-концерте в Александрии. Финалом стала композиция «Беларусь – это мы». Красочный аккорд – салют. А после неподдельные эмоции и «браво» от Главы государства для тех, кто сделал этот праздник. 

 

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Выходные в Беларуси прошли под знаком единства и дружбы славянских народов. Древний праздник Купалье на современный лад состоялся в Шкловском районе. Александрия...
 
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