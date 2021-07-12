ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару

12.07.2021 09:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жаркая погода сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Температура воздуха в некоторых районах приблизится к рекордным значениям. Местами столбики термометров достигнут +35 °С.

Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару

Медики отмечают рост обращений пациентов с тепловыми ударами. За три недели около 200 человек пострадали из-за жары. Почти 50-ти потребовалась госпитализация. Среди обратившихся немало детей. Родителей призывают ограничить их пребывание на солнце.

Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару

Долгое нахождение на улице в жаркую погоду может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев – к перегреву организма и резкому ухудшению состояния здоровья. При первых симптомах перегревания и признаках пищевого отравления следует немедленно обратиться к врачу.

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры. Подробнее здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жаркая погода сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности....
 
Новости дня
Новости разные
 
У Малдове на датэрміновых выбарах перамагла праеўрапейская партыя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by