Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жаркая погода сохраняется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Температура воздуха в некоторых районах приблизится к рекордным значениям. Местами столбики термометров достигнут +35 °С.





Медики отмечают рост обращений пациентов с тепловыми ударами. За три недели около 200 человек пострадали из-за жары. Почти 50-ти потребовалась госпитализация. Среди обратившихся немало детей. Родителей призывают ограничить их пребывание на солнце.





Долгое нахождение на улице в жаркую погоду может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев – к перегреву организма и резкому ухудшению состояния здоровья. При первых симптомах перегревания и признаках пищевого отравления следует немедленно обратиться к врачу.

Опасная жара в Беларуси сохранится. Синоптики предупреждают о росте температуры. Подробнее здесь.