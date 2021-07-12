ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Италия выиграла чемпионат Европы по футболу впервые за 53 года

12.07.2021 09:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сборная Италии победила на стадионе «Уэмбли» команду Англии в серии пенальти финала чемпионата Европы.

Италия выиграла чемпионат Европы по футболу впервые за 53 года
Фото: УЕФА

На второй минуте счет в матче открыл Люк Шоу. У итальянцев на 67-й минуте отличился Леонардо Бонуччи. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти англичане забили два мяча, итальянцы — три. 

Сборная Италии выиграла турнир второй раз в истории. Впервые чемпионами Европы итальянцы стали в 1968 году, когда превзошли в финале югославов (2:0 в переигровке).

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Италии победила на стадионе «Уэмбли» команду Англии в серии пенальти финала чемпионата Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цифра дня. Сколько журналистов в Беларуси за решеткой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by