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Брестчанин получил ожоги при тушении костра

12.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста обгорел во время отдыха на берегу реки Мухавец в Брестском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.

Инцидент произошел 11 июля около 6 утра у деревни Бульково. Брестчанин 1989 года рождения тушил костер, оступился на песке и упал. Загоревшуюся одежду мужчина смог потушить самостоятельно, после чего уехал домой. Спустя несколько часов он вызвал скорую помощь.

В 16.42 пострадавшего доставили в областную клиническую больницу. С термическими ожогами брестчанина госпитализировали в специализированное отделение.

Причина и обстоятельства пожара выясняются.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанин 1989 года рождения тушил костер, оступился на песке и упал. Загоревшуюся одежду мужчина смог потушить самостоятельно, после чего уехал домой. Спустя...
 
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