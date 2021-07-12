Руководитель фермерского хозяйства в Минском районе выдавал работникам зарплату в конверте

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло противоправную деятельность руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) на территории Минского района. Наниматель выплачивал работникам зарплату в конверте, сообщили БЕЛТА в КГК.

Официально в КФК трудоустроены и работают 23 человека: сборщики, продавцы, грузчик. В то же время контрольно-аналитическими мероприятиями было установлено, что без оформления отношений с КФХ трудовую деятельность осуществляли еще 8 работников - продавцы на одном из столичных рынков, которым выплачивалась зарплата в конверте. В общей сложности эти работники с мая 2020 года по март 2021 года получили Br15,6 тыс.

С выплаченных серых зарплат не производилось исчисление, удержание и перечисление сумм подоходного налога, обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населения, а также страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В настоящее время с работниками заключены договоры подряда. Неуплаченные выплаты и взносы поступили в бюджет в полном объеме.-0-