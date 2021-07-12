Мотоциклист и его пассажирка погибли при столкновении с авто в Минском районе

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

11 июля около 14.45 на 50-м км автодороги Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое вблизи поселка Мачулищи Минского района на пересечении дорог произошло ДТП с участием автомобиля "Джили" под управлением 44-летнего водителя и мотоцикла "Хонда". В результате погибли 51-летний мотоциклист и его 38-летняя пассажирка.

На месте работали сотрудники ГАИ, ОВД, специалисты ГКСЭ по Минской области.

"Уважаемые водители мототранспорта, будьте внимательны во время движения, не превышайте скоростные режимы. Так как в последнее время увеличилось количество ДТП с мотоциклами, все наряды ГАИ Минской области ориентированы на выявление нарушений ПДД данной категории. Будет задействован негласный и смешанный контроль", - рассказали в ГАИ.-0-