ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мотоциклист и его пассажирка погибли при столкновении с авто в Минском районе

12.07.2021 10:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

11 июля около 14.45 на 50-м км автодороги Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое вблизи поселка Мачулищи Минского района на пересечении дорог произошло ДТП с участием автомобиля "Джили" под управлением 44-летнего водителя и мотоцикла "Хонда". В результате погибли 51-летний мотоциклист и его 38-летняя пассажирка.

На месте работали сотрудники ГАИ, ОВД, специалисты ГКСЭ по Минской области.

"Уважаемые водители мототранспорта, будьте внимательны во время движения, не превышайте скоростные режимы. Так как в последнее время увеличилось количество ДТП с мотоциклами, все наряды ГАИ Минской области ориентированы на выявление нарушений ПДД данной категории. Будет задействован негласный и смешанный контроль", - рассказали в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте работали сотрудники ГАИ, ОВД, специалисты ГКСЭ по Минской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Малдове на датэрміновых выбарах перамагла праеўрапейская партыя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by