Бабарико отправлен в исправительную колонию в Новополоцке

Источник материала: АФН

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико этапирован в исправительную колонию (ИК-1) Новополоцка, сообщила пресс-служба его штаба со ссылкой на адвокатов.

«Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 г. Минска для посещения подзащитного (прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля). Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в г. Новополоцк», - говорится в сообщении.