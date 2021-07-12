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Бабарико отправлен в исправительную колонию в Новополоцке

12.07.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико этапирован в исправительную колонию (ИК-1) Новополоцка, сообщила пресс-служба его штаба со ссылкой на адвокатов.

«Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 г. Минска для посещения подзащитного (прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля). Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в г. Новополоцк», - говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико этапирован в исправительную колонию (ИК-1) Новополоцка, сообщила пресс-служба его штаба со ссылкой на адвокатов.
 
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