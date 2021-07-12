Кто б сомневался! На личных подворьях белорусов доминирует картофель

Об этом свидетельствует структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения Беларуси.





Ее опубликовал Белстат. По официальным данным, полученным в ходе переписи населения, 52,5% площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения занимает картошка.





На втором месте в этом списке овощи. Они занимают 30,1% площадей.





На третьей позиции зерновые и зернобобовые культуры. Под них отведено 11,7% площадей.





Прочие культуры, т.е. кормовые и кормовые корнеплодные культуры занимают 5,7% посевной территории.













Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 283,8 тыс. гектаров, или почти 80% от общей площади земельных участков.



