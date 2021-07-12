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Кто б сомневался! На личных подворьях белорусов доминирует картофель

12.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Картофель лидирует по площади занимаемых земель на приусадебных участках белорусов.

 Об этом свидетельствует структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения Беларуси.

Ее опубликовал Белстат. По официальным данным, полученным в ходе переписи населения, 52,5% площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения занимает картошка.

На втором месте в этом списке овощи. Они занимают 30,1% площадей.

На третьей позиции зерновые и зернобобовые культуры. Под них отведено 11,7% площадей. 

Прочие культуры, т.е. кормовые и кормовые корнеплодные культуры занимают 5,7% посевной территории.



Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 283,8 тыс. гектаров, или почти 80% от общей площади земельных участков.
 
 
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Картофель лидирует по площади занимаемых земель на приусадебных участках белорусов.
 
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