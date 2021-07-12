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Видеофакт. Остров Свободы штормит: самые массовые протесты за десятилетия
Источник материала: Партизан
11 июля по Кубе прокатилась волна самых массовых за десятилетия акций протеста против правительства. Как пишет Reuters, "тысячи вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго".
Судя по лозунгам и доступным видео, люди недовольны правительством премьера Мануэля Марреро и политикой президента Мигеля Диаса-Канеля. Протестовали против того, как власти справляются с коронакризисом, против дефицита продуктов, недостатка лекарств и вакцин от COVID-19, а также против веерных отключений электроэнергии. Участники акций скандировали "Мы не боимся", "Свобода" и антиправительственные лозунги.
"Все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", – заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба.
Диас-Канель в апреле был избран первым секретарем ЦК Компартии Кубы, сменив на этом посту 89-летнего Рауля Кастро. Тот передал руководство кубинской Компартией "молодому поколению, которое полно страсти и антиимпериалистического духа".
При новом президенте Куба так и не закупила зарубежные антиковидные вакцины, даже у Китая и России, и отказалась от получения их по программе COVAX. Кубинские ученые разработали свои вакцины, эффективность которых сопоставима (по данным властей страны) с лучшими из западных, однако за это время от ковида умерли многие, которых могли бы защитить уже доступные иностранные биопрепараты.
Вооруженные силовики патрулировали улицы и "крутили" наиболее активных протестующих. На кадрах не видно, чтобы люди вставали на защиту соратников.
Президент Кубы в ответ на протесты призвал выходить на улицы приверженцев правительственного курса. Между протестующими и собранными "от властей" участниками акций спорадически возникали стычки. По словам протестующих, замечены и "титушки".
В начале 2021 года США вновь объявили Кубу спонсором терроризма, хотя президент Байден надеялся улучшить отношения.
Фото: ЕРА
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11 июля по Кубе прокатилась волна самых массовых за десятилетия акций протеста против правительства. Как пишет Reuters, "тысячи вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго".
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