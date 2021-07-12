Соболенко дошла до полуфинала Уимблдона и поднялась на третье место мирового теннисного рейтинга

После успешного выступления на Уимблдоне Соболенко в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) подвинула американку Софию Кенин и стала третьей ракеткой мира.





Напомним, Соболенко уступила в полуфинале Уимблдона чешке Каролине Плишковой – 7:5, 4:6, 4:6. Чешская теннисистка в свою очередь проиграла в финале австралийке Эшли Барти, которая продолжает оставаться первой ракеткой мира. На втором месте в рейтинге японка Наоми Осака.





Десятка сильнейших теннисисток планеты сейчас выглядит так:





1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 635 очков;









2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 336;









3 (4). Арина Соболенко (Беларусь) - 6 965;









4 (6). София Кенин (США) - 5 640;









5 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 331;









6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 125;













7 (13). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 975;









8 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 4 695;









9 (3). Симона Халеп (Румыния) - 4 330;









10 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 165;





Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко по-прежнему занимает 14-е место (3 845), Александра Саснович – находится на 86-й позиции (938), Ольга Говорцова - на 124-й (672).



