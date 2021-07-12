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Генпрокурор: в рамках уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы ВОВ допрошено уже более 4 тыс. человек

12.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 4 тыс. человек уже допрошено в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его утверждению, свидетелей геноцида белорусов в годы ВОВ осталось немало, пишет smartpress.by

"Мы уже допросили более 4 тыс. живых свидетелей. И эта работа продолжается. Нам важен каждый день, потому что люди уходят из жизни в силу возраста", - отметил он.

В то же время, продолжил генпрокурор, "надо понимать, что это свидетели на территории Беларуси". "А ведь много еще живых свидетелей на постсоветском пространстве, в других странах. Это следующий этап нашей работы", - заявил он.

По словам генпрокурора, сейчас ведется сбор информации о том, где эти лица проживают, для того, чтобы "успеть их допросить, зафиксировать показания и потом данные сведения использовать в материалах для международного трибунала".

Швед заявил, что на сегодня таких лиц установлено более 400 в десятках стран мира. Генпрокуратура готовит необходимые материалы для направления в компетентные учреждения юстиции этих стран для того, чтобы они провели процессуальные действия "с еще живыми нацистскими преступниками и их пособниками, а также решили вопрос об их ответственности либо в соответствии с национальным законодательством, либо выдали нам". "Либо это будет объектом судебного разбирательства международного трибунала", - добавил генпрокурор.
 
 
 
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Более 4 тыс. человек уже допрошено в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил...
 
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