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Фаны зажгли: проигрыш Англии на Евро свёл фанатов с ума - громят мусорки и бьют полицию

12.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 сотрудников полиции получили травмы в Лондоне во время столкновений с фанатами после проигрыша Англии на Евро-2020. Болельщики начали громить мусорные баки и вести себя агрессивно, нападать на полицию, сказано в заявлении правоохранителей.

Фаны зажгли: проигрыш Англии на Евро свёл фанатов с ума - громят мусорки и бьют полицию
Фото: Joel Goodman / globallookpress
К сожалению, 19 наших офицеров пострадали в ходе столкновений с толпами [фанатов]. Это совершенно неприемлемо, — добавили в ведомстве.

Полиция поблагодарила фанатов, которые были в хорошем настроении и вели себя прилично. Однако 49 самых ярых нарушителей спокойствия правоохранителям пришлось арестовать.

Сколько пострадавших среди самих фанатов, пока неизвестно.

Также после матча началась травля трёх футболистов из английской сборной в соцсетях. Тех, кто оставлял расистские комментарии в адрес Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки обещали наказать.



Кроме того, в соцсетях появились кадры, как британские фанаты напали на итальянских после победы Италии. На это отреагировали британцы в соцсетях, отметив, что болельщики после матча ведут себя отвратительно.

Болельщики Италии подверглись нападению после игры на лондонском Уэмбли. Видя все расовые оскорбления, брошенные в адрес Санчо, Рэшфорда и Саки, я действительно счастлив, что Италия победила, — написал комментатор ролика с избиением.

В финале Евро-2020 встретились сборные Италии и Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянцев со счётом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 1:1.
 
 
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19 сотрудников полиции получили травмы в Лондоне во время столкновений с фанатами после проигрыша Англии на Евро-2020. Болельщики начали громить мусорные баки и...
 
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