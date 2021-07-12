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Евро-2020: как "болели" белорусы
Источник материала: Партизан
Главная фан-зона Минска развернулась на стадионе «Динамо» этим летом. С 11 июня по 11 июля в формате фестиваля были организованы просмотры европейских матчей по футболу под открытым небом.
Допуск на стадион и просмотры матчей был бесплатным, но по предварительной регистрации. Уже к 1/4 финала все билеты были разобраны.
Как это было - в фоторепортаже
Фото: Святослав Зоркий
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Главная фан-зона Минска развернулась на стадионе «Динамо» этим летом. С 11 июня по 11 июля в формате фестиваля были организованы просмотры европейских матчей по...
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