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Евро-2020: как "болели" белорусы

12.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главная фан-зона Минска развернулась на стадионе «Динамо» этим летом. С 11 июня по 11 июля в формате фестиваля были организованы просмотры европейских матчей по футболу под открытым небом.
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Допуск на стадион и просмотры матчей был бесплатным, но по предварительной регистрации. Уже к 1/4 финала все билеты были разобраны.

Как это было -  в фоторепортаже КP.by.

Фото: Святослав Зоркий

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Теги: Минск
 
 
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Главная фан-зона Минска развернулась на стадионе «Динамо» этим летом. С 11 июня по 11 июля в формате фестиваля были организованы просмотры европейских матчей по...
 
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