Деловой совет Беларуси и России: что он будет делать

СТВ Улахович привел в пример цифровые каналы прослеживания товаров. По словам руководителя БелТПП, бизнес будет «дополнять своими аргументами и практикой эти обсуждения». В эфиреУлахович привел в пример цифровые каналы прослеживания товаров. По словам руководителя БелТПП, бизнес будет «дополнять своими аргументами и практикой эти обсуждения».





До упомянутого совета уже был подобный орган. Как отмечают в Торгово-промышленной палате России, сейчас создан обновленный совет. Его сопредседателем с российской стороны стал глава совета директоров АО «Воздухотехника» Александр Ятриб. Компания производит вентиляционное оборудование, также является дилером «Могилевлифтмаша». Белорусский сопредседатель пока не назван.





Обещается, что в совет войдут «ведущие предприятия» двух стран и он сможет участвовать в работе Группы высокого уровня Совмина Союзного государства.