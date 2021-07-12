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Деловой совет Беларуси и России: что он будет делать
Источник материала: Партизан
Глава Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович рассказал, чем будет заниматься Белорусско-российский деловой совет, документ о создании которого подписали на VIII Форуме регионов Беларуси и России.
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До упомянутого совета уже был подобный орган. Как отмечают в Торгово-промышленной палате России, сейчас создан обновленный совет. Его сопредседателем с российской стороны стал глава совета директоров АО «Воздухотехника» Александр Ятриб. Компания производит вентиляционное оборудование, также является дилером «Могилевлифтмаша». Белорусский сопредседатель пока не назван.
Обещается, что в совет войдут «ведущие предприятия» двух стран и он сможет участвовать в работе Группы высокого уровня Совмина Союзного государства.
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Глава Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович рассказал, чем будет заниматься Белорусско-российский деловой совет, документ о создании...
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