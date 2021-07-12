МОТ раскритиковала нарушение международных трудовых норм в Беларуси

о серьезных нарушениях основных прав трудящихся в Беларуси, пишет nv-online.info В своем отчете Комитет экспертов МОТ, как и ранее Комитет по свободе объединений, упомянулпишет





«Некоторые рабочие подвергались преследованиям, избиениям, арестам и увольнениям за участие в мирных демонстрациях против сфальсифицированных президентских выборов в августе прошлого года. Беспрецедентная жестокость милиции была применена против десятков тысяч мирных демонстрантов. Члены студенческого союза исключены из университетов. Членов независимых профсоюзов систематически запугивают, чтобы они вышли из профсоюзов или потеряли работу. Рабочие были заключены в тюрьму за незначительные инциденты, чтобы предотвратить дальнейшие акции протеста. В феврале трое молодых металлургов были приговорены к лишению свободы на срок от двух с половиной до трех лет за участие в забастовке на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ). В том же месяце офисы Белорусского союза работников радио и электронной промышленности (РЭП) подверглись обыску со стороны милиции, и его председатель был вынужден бежать из страны», — приводят авторы перечень нарушений.





На основании отчета Комитет по применению стандартов (CAS), в который входят представители правительства, профсоюзов и работодателей из 187 стран-членов МОТ, обсудил ситуацию в Беларуси.

МОТ выступил в отношении беларусского правительства с рядом требований.

без промедления восстановить полное уважение прав и свобод трудящихся;

гарантировать адекватную защиту или даже иммунитет от административного задержания должностным лицам профсоюзов при исполнении ими своих обязанностей или при осуществлении своих гражданских свобод;

принять меры для освобождения всех профсоюзных активистов, которые остаются под стражей, и снятия всех обвинений, связанных с участием в мирных акциях протеста;

воздерживаться от арестов, задержаний или участия в насилии, запугивании или преследовании, включая судебное преследование, профсоюзных лидеров и членов, ведущих законную профсоюзную деятельность;

незамедлительно расследовать предполагаемые случаи запугивания или физического насилия посредством независимого судебного расследования.

МОТ также осудила заявление Александра Лукашенко о необходимости создания профсоюзов в частных предприятиях, объявленное во время встречи с главой ФПБ Михаилом Ордой.













«Это не только вопиющее нарушение принципа свободы объединений, но также показывает, что подчиненные официальные профсоюзы существуют не для того, чтобы по-настоящему представлять трудящихся, но являются контролируемыми государством органами, которые Лукашенко использует также для контроля за рабочими и работодателями в частном секторе», — говорится в материале.



