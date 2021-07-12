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Холодные напитки и морожено

Продукты, которые содержат много белка

Алкоголь

Острые продукты

Мочегонные продукты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали 5 продуктов, которые запрещено употреблять в жару Алкоголь в жару сильно нагружает сердце. Ж

Какие продукты лучше не потреблять в жару - читайте в нашем материале ниже.Многие украинцы думают, что холодное поможет им охладить свой организм, но это ошибочное мнение. К примеру, после съеденного мороженного или выпитого холодного напитка ощущение жары усиливается.Организм начинает реагировать на холодный напиток и пытается согреть его до температуры тела. Медики советуют пить жидкости комнатной температуры.Хоть белок и полезен для организма, но в жару его не рекомендуют употреблять. Чтобы переварить белок, организму нужно много энергии, и он выделяет много тепла.Алкоголь в жару сильно нагружает сердце. Жара расширяет кровеносные сосуды, поэтому падает кровяное давление. Кроме того, алкоголь сильное мочегонное средство и может вызвать сильное обезвоживание.В острой пище содержится соединение капсаицин, оно вызывает повышение температуры тела. Поэтому летом эксперты советуют воздержаться от приема острой пищи.К таким продуктам относятся манго, фенхель, спаржа, сельдерей, артишоки, бананы. Среди напитков - это чай, кофе, газированные напитки, энергетики и другие напитки с кофеином. Они выводят необходимую воду из организма, и из-за обезвоживания становится жарче.