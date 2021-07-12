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Медики назвали 5 продуктов, которые запрещено употреблять в жару
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
Какие продукты лучше не потреблять в жару - читайте в нашем материале ниже.
Холодные напитки и морожено
Многие украинцы думают, что холодное поможет им охладить свой организм, но это ошибочное мнение. К примеру, после съеденного мороженного или выпитого холодного напитка ощущение жары усиливается.
Организм начинает реагировать на холодный напиток и пытается согреть его до температуры тела. Медики советуют пить жидкости комнатной температуры.
Продукты, которые содержат много белка
Хоть белок и полезен для организма, но в жару его не рекомендуют употреблять. Чтобы переварить белок, организму нужно много энергии, и он выделяет много тепла.
Алкоголь
Алкоголь в жару сильно нагружает сердце. Жара расширяет кровеносные сосуды, поэтому падает кровяное давление. Кроме того, алкоголь сильное мочегонное средство и может вызвать сильное обезвоживание.
Острые продукты
В острой пище содержится соединение капсаицин, оно вызывает повышение температуры тела. Поэтому летом эксперты советуют воздержаться от приема острой пищи.
Мочегонные продукты
К таким продуктам относятся манго, фенхель, спаржа, сельдерей, артишоки, бананы. Среди напитков - это чай, кофе, газированные напитки, энергетики и другие напитки с кофеином. Они выводят необходимую воду из организма, и из-за обезвоживания становится жарче.
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Алкоголь в жару сильно нагружает сердце. Ж
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