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Романчук: «Если не умерить аппетит, белорусской экономике грозят «черные дни»

12.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экономист констатирует: доверие к национальной валюте, несмотря на все заверения властей, падает.

Романчук: «Если не умерить аппетит, белорусской экономике грозят «черные дни»

— За первое полугодие белорусы купили валюты больше, чем продали, — почти на 450 млн долларов. Это говорит о том, что доверие к национальной валюте падает, несмотря на все старания Нацбанка, на все заверения, что ничего критического в экономике не будет. Люди продолжают доверять американскому доллару, — отметил эксперт в эфире ОГП-ТВ.  

Ярослав Романчук высказал сомнение по поводу того, что население понесет свои сбережения в белорусские банки, тем более, будет вкладывать в акции белорусских предприятий.

— Мы столкнулись с ситуацией, когда в резервах национального банка есть минимум для того, чтобы поддержать доверие к белорусскому рублю, в бюджете — дыра, занимать деньги практически невозможно, продавать некому, население не доверяет. Долги, которые копились у предприятий, все растут, задолженность перед банками растет и тенденция продолжается, — говорит экономист.

По его мнению, помочь в данной ситуации может только сокращение потребления — и населением, и государством, и предприятиями. Однако власти, продолжая поддерживать убыточные отрасли, продолжают увеличивать долговую яму.

— Накануне Лукашенко создал дополнительны фонды поддержки строительства. Эта сфера в первом полугодии показала конкретные негативные результаты, было построено полтора миллиона квадратных метров жилья, которые не смогли продать.

Таких желающих получить чужие деньги много — и промышленность, и сельское хозяйство, и строительство. И если не умерить аппетит этих просителей, если не остановить разрушительные процессы иждивенчества, белорусской экономике будут грозить «черные дни», — считает экономист.

А санкции, по его мнению, ускорят накопление токсичных активов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Экономист констатирует: доверие к национальной валюте, несмотря на все заверения властей, падает.
 
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