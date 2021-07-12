Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков

Источник материала: ProBusiness

Общемировая тенденция такова, что бизнес все чаще передает ведение бухгалтерского учета на аутсорс. Спрос на такие услуги есть, но и предложение довольно разнообразно. Как не ошибиться с выбором надежного подрядчика, что сейчас является важнейшим критерием отбора?

Рейтинговое агентство BIK Ratings провело исследование на белорусском рынке удаленных бухгалтерских услуг. Его результатами, а также своим мнением о ситуации на рынке поделился исполнительный директор BIK Ratings Дмитрий Данильчук.

Дмитрий Данильчук

Исполнительный директор BIK Ratings

— Мировые тренды говорят о возрастающей роли бухгалтерского аутсорсинга. Компании все чаще передают ведение своего бухгалтерского учета третьим лицам. В настоящее время в Беларуси насчитывается несколько сотен подрядчиков — рынок достаточно насыщен и разнообразен.

Игроки локального рынка в целом удовлетворяют запросы по необходимым услугам, некоторые могут вести учет по МСФО или стандартам других стран (Россия, Армения, Польша и др.). Примечательно, что компании — участницы рэнкинга страхуют свою деятельность: в среднем лимит ответственности по договорам страхования составляет 23% от выручки.

А их выручка за 2020 год (без учета компаний, функционирующих непродолжительное время) выросла в среднем на 10%. Несмотря на это, 2020 и 2021 годы руководство компаний оценивает как крайне затруднительные.

Для большого количества заказчиков важным фактором выступает цена бухгалтерских услуг. Кроме этого, компания-клиент хочет быть уверена в:

Надежности компании — поставщика бухгалтерских услуг

Правильности ведения своего бухгалтерского учета

Достаточной квалификации бухгалтеров.

Информацию по этим вопросам мы собрали среди лидеров рынка и представили в рэнкинге. Его участниками стали 13 компаний, которые предоставили нашему агентству данные для анализа.

ТОП КОМПАНИЙ ПО АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ





Изображение предоставлено агентством BIK Ratings

Как составлялся рэнкинг

Методология была создана комитетом BIK Ratings при участии экспертов рынка бухгалтерских услуг. Все анализируемые показатели оценивались по шкале от 0 до 100. После баллы показателей были суммированы с применением весовых коэффициентов для определения итогового балла рэнкинга.





Изображение предоставлено компанией BIK Ratings

Коротко о компаниях — участницах рэнкинга

1. «БизнесСтарт» уже более 13 лет работает на рынке. Компания оказывает услуги по аутсорсингу бухгалтерского учета, а также по учету товаров в оптовой и розничной торговле, в общественном питании, в производственных компаниях, в строительстве и по учету транспортно-экспедиционных и ИT-услуг. 92% клиентов компании пролонгируют с ней договор на следующий год.

2. «РЕСОЛВА» оказывает услуги с 2013 года. В портфеле компании около 50 постоянных клиентов. Более 90% клиентов ведут свой бизнес, пользуясь услугами «РЕСОЛВА» дольше трех лет. 97% клиентов заказывают комплекс услуг.

Специалисты компании работают с ИT-компаниями и компаниями — резидентами ПВТ, иностранными представительствами, компаниями, ведущими деятельность в сфере торговли, разного рода услуг, производства, строительства. Услуги компании: бухучет для ИП, бухучет в ИT, бухучет организаций, подготовка к проверкам, отчеты, восстановление учета, экспресс-аудит, финансовый директор.

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3. «Райкири Клауд» основана в 2018 году путем объединения бухгалтерской компании «Райкири» (на рынке с 2008 года) с бухгалтерским сервисом «Делай Свое Дело» (на рынке с 2015 года).

В данный момент у компании более 230 клиентов. 78% клиентов компании — представители ИT-сферы, 92% клиентов ведут ВЭД. С 2018 года компания сопроводила проведение 190 аудиторских проверок. Деятельность «Райкири Клауд» застрахована на 550 тыс. бел. рублей (около $ 214 000).



Фото: av-groupe.ru

4. «МайТайм» осуществляет деятельность более 10 лет. Клиентами являются около полусотни бизнесов из более чем трех стран. 60% из них работают с «МайТайм» более 6 лет. Сферы деятельности компании: производство, ИТ-услуги, туристические услуги, общественное питание, оптовая и розничная торговля, услуги. Оказываемые услуги в области бухгалтерского учета:

Комплексное бухгалтерское сопровождение

Постановка бухгалтерского учета

Услуга главного бухгалтера

Ведение учета у индивидуального предпринимателя

Восстановление бухгалтерского учета

Переход и ведение отчетности по МСФО.

5. «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» — международная аутсорсинговая компания, которая оказывает услуги в Беларуси с 2018 года. Сотрудники обладают опытом работы в ведущих международных консалтинговых компаниях в качестве консультантов и аудиторов в различных секторах экономики:

Строительство

Тяжелая промышленность и машиностроение

ИT и коммуникации

Пищевая, легкая и химическая промышленность

Металло- и деревообработка

Оптовая и розничная торговля

Банковская и сфера финансовых услуг.

6. «БелВЭБ Сервис» . Компания создана в 2019 году для повышения операционной эффективности клиентов за счет приема на аутсорсинг обеспечивающих и вспомогательных бизнес-процессов, а также их отдельных этапов. Несмотря на небольшой период существования, компания предоставляет широкий спектр услуг, имеет в своем штате специалистов с большим опытом работы, а также оказывает услуги в области бухгалтерского, налогового учета, отчетности и инвентаризации на высоком уровне.

Участниками организации являются дочернее предприятие ОАО «Банк БелВЭБ» — УСП «БелВЭБ Страхование» совместно с ООО «БДО Ашуренс» — членом международного объединения независимых аудиторских и консалтинговых компаний BDO International Limited.

Компания предлагает следующие услуги в области бухгалтерского учета:

Ежемесячное ведение бухгалтерского учета

Расчеты с персоналом

Подготовка отчетности

Техническое сопровождение инвентаризации.

Крупнейший клиент — ОАО «Банк БелВЭБ».



Фото: rusinfo.info

7. «Арвиум Групп» на рынке с 2012 года. В настоящий момент ее клиентами являются более 500 бизнесов. Компания ежегодно подает более 7 тысяч отчетов. Область компетенций:

Бухгалтерский учет

Кадровое делопроизводство

Подача всех видов электронной отчетности

Бухгалтерский аутстаффинг

Бухгалтерский анализ сделки

Настройка программного обеспечения для бухгалтерии

Настройка работоспособности 1С.

8. Бухгалтерское агентство «БухСервис» осуществляет свою деятельность с 2011 года и имеет более полусотни постоянных клиентов. Специализируется на оказании бухгалтерских услуг в следующих сферах: розничная сеть, производство, кафе, рестораны, оптовая торговля, салоны красоты, интернет-магазины, транспортные компании, аптечный бизнес, СТО.

«БухСервис» работает по двум основным сценариям:

Полный бухгалтерский аутсорсинг

Выборочный аутсорсинг бухгалтерских услуг, который зафиксирован в договоре индивидуально на свое усмотрение.

9. «Бухгалтерские технологии» присутствует на рынке с 2019 года. Из малой фирмы выросла до бухгалтерской сети республиканского масштаба. Функции, которые берет на себя компания:

Контрольно-ревизионная

Консультационная

Сохранности собственности

Ведение кадрового учета и делопроизводства

Информационная

Ведение бухгалтерского учета.

10. «МедиаСтайлГрупп» оказывает услуги по аутсорсингу бухгалтерского учета с 2018 года и за это время успела приобрести много постоянных клиентов. Деятельность компании застрахована на 100 000 бел. рублей (около $ 39 000).



Фото: ubr.ua

11. «Финансия» занимается аутсорсингом бухгалтерских услуг на рынке Беларуси с 2011 года. В штате компании около 30 квалифицированных сотрудников. Компания сотрудничает с организациями, работающими в самых разных направлениях:

Строительство

Торговля

Сфера общественного питания

Производство

ИT-сфера и т.д.

«Финансия» обслуживает ИП и юридические лица независимо от организационно-правовой формы (ООО, ЧУП и т.п.).

12. «Кетута» начала осуществлять свою деятельность в 2017 году и специализируется на предоставлении бухгалтерских услуг для ИП, малого и среднего бизнеса из разных сфер деятельности: торговля, услуги, производство, ИT, строительство, общепит. «Кетута» предоставляет несколько вариантов сотрудничества:

Комплексное бухгалтерское обслуживание

Бухгалтерское сопровождение отдельных участков учета

Восстановление бухгалтерского учета

Формирование и представление отчетности

Аудиторские услуги.

13. «Франколин Консалт» создана в 2017 году. За время существования компания подала около 10 тысяч отчетов и завоевала доверие около 50 постоянных клиентов. В штате — 6 бухгалтеров с опытом до 20 лет. «Франколин Консалт» решает следующие вопросы в рамках оказываемых бухгалтерских услуг:

Выписка ТН, ТТН, CMR, актов выполненных работ

Расчет налогов и сборов, финансовых результатов деятельности

Составление и сдача отчетности в МНС, статистику

Ведение учета в лицензионной 1С

Ведение и учет банковских и кассовых операций

Расчет заработных плат, подача отчетности в ФСЗН, Белгосстрах.

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