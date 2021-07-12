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Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков

12.07.2021 10:39 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков
Фото: accounting.jara.ge

Общемировая тенденция такова, что бизнес все чаще передает ведение бухгалтерского учета на аутсорс. Спрос на такие услуги есть, но и предложение довольно разнообразно. Как не ошибиться с выбором надежного подрядчика, что сейчас является важнейшим критерием отбора?

Рейтинговое агентство BIK Ratings провело исследование на белорусском рынке удаленных бухгалтерских услуг. Его результатами, а также своим мнением о ситуации на рынке поделился исполнительный директор BIK Ratings Дмитрий Данильчук.

Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков
Дмитрий Данильчук
Исполнительный директор BIK Ratings

— Мировые тренды говорят о возрастающей роли бухгалтерского аутсорсинга. Компании все чаще передают ведение своего бухгалтерского учета третьим лицам. В настоящее время в Беларуси насчитывается несколько сотен подрядчиков — рынок достаточно насыщен и разнообразен.

Игроки локального рынка в целом удовлетворяют запросы по необходимым услугам, некоторые могут вести учет по МСФО или стандартам других стран (Россия, Армения, Польша и др.). Примечательно, что компании — участницы рэнкинга страхуют свою деятельность: в среднем лимит ответственности по договорам страхования составляет 23% от выручки.

А их выручка за 2020 год (без учета компаний, функционирующих непродолжительное время) выросла в среднем на 10%. Несмотря на это, 2020 и 2021 годы руководство компаний оценивает как крайне затруднительные.

Для большого количества заказчиков важным фактором выступает цена бухгалтерских услуг. Кроме этого, компания-клиент хочет быть уверена в:

  • Надежности компании — поставщика бухгалтерских услуг
  • Правильности ведения своего бухгалтерского учета
  • Достаточной квалификации бухгалтеров.

Информацию по этим вопросам мы собрали среди лидеров рынка и представили в рэнкинге. Его участниками стали 13 компаний, которые предоставили нашему агентству данные для анализа.

ТОП КОМПАНИЙ ПО АУТСОРСИНГУ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ


Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков
Изображение предоставлено агентством BIK Ratings

Как составлялся рэнкинг

Методология была создана комитетом BIK Ratings при участии экспертов рынка бухгалтерских услуг. Все анализируемые показатели оценивались по шкале от 0 до 100. После баллы показателей были суммированы с применением весовых коэффициентов для определения итогового балла рэнкинга.


Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков
Изображение предоставлено компанией BIK Ratings

Коротко о компаниях — участницах рэнкинга

1. «БизнесСтарт» уже более 13 лет работает на рынке. Компания оказывает услуги по аутсорсингу бухгалтерского учета, а также по учету товаров в оптовой и розничной торговле, в общественном питании, в производственных компаниях, в строительстве и по учету транспортно-экспедиционных и ИT-услуг. 92% клиентов компании пролонгируют с ней договор на следующий год.

2. «РЕСОЛВА» оказывает услуги с 2013 года. В портфеле компании около 50 постоянных клиентов. Более 90% клиентов ведут свой бизнес, пользуясь услугами «РЕСОЛВА» дольше трех лет. 97% клиентов заказывают комплекс услуг.

Специалисты компании работают с ИT-компаниями и компаниями — резидентами ПВТ, иностранными представительствами, компаниями, ведущими деятельность в сфере торговли, разного рода услуг, производства, строительства. Услуги компании: бухучет для ИП, бухучет в ИT, бухучет организаций, подготовка к проверкам, отчеты, восстановление учета, экспресс-аудит, финансовый директор.

Читайте полезные статьи компании «РЕСОЛВА»:
Как провести корпоратив, чтобы с налогами было все в порядке

3. «Райкири Клауд» основана в 2018 году путем объединения бухгалтерской компании «Райкири» (на рынке с 2008 года) с бухгалтерским сервисом «Делай Свое Дело» (на рынке с 2015 года).

В данный момент у компании более 230 клиентов. 78% клиентов компании — представители ИT-сферы, 92% клиентов ведут ВЭД. С 2018 года компания сопроводила проведение 190 аудиторских проверок. Деятельность «Райкири Клауд» застрахована на 550 тыс. бел. рублей (около $ 214 000).

Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков
Фото: av-groupe.ru

4. «МайТайм» осуществляет деятельность более 10 лет. Клиентами являются около полусотни бизнесов из более чем трех стран. 60% из них работают с «МайТайм» более 6 лет. Сферы деятельности компании: производство, ИТ-услуги, туристические услуги, общественное питание, оптовая и розничная торговля, услуги. Оказываемые услуги в области бухгалтерского учета:

  • Комплексное бухгалтерское сопровождение
  • Постановка бухгалтерского учета
  • Услуга главного бухгалтера
  • Ведение учета у индивидуального предпринимателя
  • Восстановление бухгалтерского учета
  • Переход и ведение отчетности по МСФО.

5. «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» — международная аутсорсинговая компания, которая оказывает услуги в Беларуси с 2018 года. Сотрудники обладают опытом работы в ведущих международных консалтинговых компаниях в качестве консультантов и аудиторов в различных секторах экономики:

  • Строительство
  • Тяжелая промышленность и машиностроение
  • ИT и коммуникации
  • Пищевая, легкая и химическая промышленность
  • Металло- и деревообработка
  • Оптовая и розничная торговля
  • Банковская и сфера финансовых услуг.

Прочесть историю создания можно в этом материале:
«Труднее всего — работать ночами с ребенком на руках». История аутсорсинговой компании
Познакомиться с интересными кейсами партнеров «СМАР Аутсорсинг Солюшнс» — здесь: Вот почему эти компании решили отдать свои задачи на аутсорс

6. «БелВЭБ Сервис». Компания создана в 2019 году для повышения операционной эффективности клиентов за счет приема на аутсорсинг обеспечивающих и вспомогательных бизнес-процессов, а также их отдельных этапов. Несмотря на небольшой период существования, компания предоставляет широкий спектр услуг, имеет в своем штате специалистов с большим опытом работы, а также оказывает услуги в области бухгалтерского, налогового учета, отчетности и инвентаризации на высоком уровне.

Участниками организации являются дочернее предприятие ОАО «Банк БелВЭБ» — УСП «БелВЭБ Страхование» совместно с ООО «БДО Ашуренс» — членом международного объединения независимых аудиторских и консалтинговых компаний BDO International Limited.

Компания предлагает следующие услуги в области бухгалтерского учета:

  • Ежемесячное ведение бухгалтерского учета
  • Расчеты с персоналом
  • Подготовка отчетности
  • Техническое сопровождение инвентаризации.

Крупнейший клиент — ОАО «Банк БелВЭБ».

Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков
Фото: rusinfo.info

7. «Арвиум Групп» на рынке с 2012 года. В настоящий момент ее клиентами являются более 500 бизнесов. Компания ежегодно подает более 7 тысяч отчетов. Область компетенций:

  • Бухгалтерский учет
  • Кадровое делопроизводство
  • Подача всех видов электронной отчетности
  • Бухгалтерский аутстаффинг
  • Бухгалтерский анализ сделки
  • Настройка программного обеспечения для бухгалтерии
  • Настройка работоспособности 1С.

8. Бухгалтерское агентство «БухСервис» осуществляет свою деятельность с 2011 года и имеет более полусотни постоянных клиентов. Специализируется на оказании бухгалтерских услуг в следующих сферах: розничная сеть, производство, кафе, рестораны, оптовая торговля, салоны красоты, интернет-магазины, транспортные компании, аптечный бизнес, СТО.

«БухСервис» работает по двум основным сценариям:

  • Полный бухгалтерский аутсорсинг
  • Выборочный аутсорсинг бухгалтерских услуг, который зафиксирован в договоре индивидуально на свое усмотрение.

9. «Бухгалтерские технологии» присутствует на рынке с 2019 года. Из малой фирмы выросла до бухгалтерской сети республиканского масштаба. Функции, которые берет на себя компания:

  • Контрольно-ревизионная
  • Консультационная
  • Сохранности собственности
  • Ведение кадрового учета и делопроизводства
  • Информационная
  • Ведение бухгалтерского учета.

10. «МедиаСтайлГрупп» оказывает услуги по аутсорсингу бухгалтерского учета с 2018 года и за это время успела приобрести много постоянных клиентов. Деятельность компании застрахована на 100 000 бел. рублей (около $ 39 000).

Отдать бухгалтерию на аутсорс и спать спокойно — узнайте, кто вошел в топ подрядчиков
Фото: ubr.ua

11. «Финансия» занимается аутсорсингом бухгалтерских услуг на рынке Беларуси с 2011 года. В штате компании около 30 квалифицированных сотрудников. Компания сотрудничает с организациями, работающими в самых разных направлениях:

  • Строительство
  • Торговля
  • Сфера общественного питания
  • Производство
  • ИT-сфера и т.д.

«Финансия» обслуживает ИП и юридические лица независимо от организационно-правовой формы (ООО, ЧУП и т.п.).

12. «Кетута» начала осуществлять свою деятельность в 2017 году и специализируется на предоставлении бухгалтерских услуг для ИП, малого и среднего бизнеса из разных сфер деятельности: торговля, услуги, производство, ИT, строительство, общепит. «Кетута» предоставляет несколько вариантов сотрудничества:

  • Комплексное бухгалтерское обслуживание
  • Бухгалтерское сопровождение отдельных участков учета
  • Восстановление бухгалтерского учета
  • Формирование и представление отчетности
  • Аудиторские услуги.

13. «Франколин Консалт» создана в 2017 году. За время существования компания подала около 10 тысяч отчетов и завоевала доверие около 50 постоянных клиентов. В штате — 6 бухгалтеров с опытом до 20 лет. «Франколин Консалт» решает следующие вопросы в рамках оказываемых бухгалтерских услуг:

  • Выписка ТН, ТТН, CMR, актов выполненных работ
  • Расчет налогов и сборов, финансовых результатов деятельности
  • Составление и сдача отчетности в МНС, статистику
  • Ведение учета в лицензионной 1С
  • Ведение и учет банковских и кассовых операций
  • Расчет заработных плат, подача отчетности в ФСЗН, Белгосстрах.

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