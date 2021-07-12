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Зачистка. Власти хотят уничтожить любое публичное инакомыслие
Источник материала: Навiны
Обыски и задержания 8 июня в независимом медиасекторе Беларуси воспринимаются как погром интернет-издания «Наша ніва» и ряда региональных СМИ. В эфире госканала «Беларусь 1» представитель КГБ дал им не менее откровенное определение — зачистка.
«В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц», —
Если внимательно анализировать интервью представителя КГБ, то он говорил о так называемых «деструктивных Telegram-каналах», но слова Бычека наложились на более широкий контекст и стали выглядеть характеристикой реакции пошатнувшегося, но устоявшего авторитарного режима: ликвидация всех очагов протестов, структур гражданского общества, которые могут с ними солидаризироваться, а также СМИ, которые могут стать рупором протеста или просто продолжают освещать общественно-политическую ситуацию с сочувствием к жертвам произвола.
«Черный четверг»
По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала этого года в стране было
За один день 8 июня были задержаны семеро журналистов и бухгалтер «Нашай нівы». Четверо из них — сотрудники «Нашай нівы», их подозревают в уголовном деле по организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси). Еще два сотрудника этой редакции с неясным процессуальным статусом остались на свободе, но — с подпиской о неразглашении.
Обыски с конфискацией компьютеров и смартфонов
«Медиа-Полесье» сообщило, что обыски у сотрудников редакции в Лунинце и Пинске проводили следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».
Кроме того, 8 июля Министерство информации «на основании уведомления Генеральной прокуратуры» приняло решение об
В тот же день редактор новостей сайта «Першы рэгіён» Олег Супрунюк был оштрафован судом на 590 рублей по административному делу о «распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ).
Белорусская ассоциация журналистов потребовала «остановить уничтожение свободного слова» в Беларуси. «Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа», — говорится в заявлении БАЖ.
В документе выдвигается прогноз, что в результате масштабного подавления независимых СМИ «общество вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистской этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам».
Речи в стилистике войны
Тем временем Александр Лукашенко 8 июня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне:
«Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности».
С учетом места и аудитории, которой был адресован спич, акцент в выступлении сделан на военном аспекте, в стилистике информационной войны, ведущейся извне. Однако сказанное вполне укладывается в пропагандистскую схему, где и протесты, и негативная информация в СМИ не имеют никаких иных внутренних причин, а лишь являются отработкой иностранного заказа.
В России власти в этом плане были более откровенными, хотя и более изощренными — СМИ брали под контроль преимущественно за счет перекупки изданий.
Сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Николайчук в интервью «Литературной газете» признался: «Перед тем как присоединить Крым, была проведена огромная, кропотливая, болезненная и почти невидимая работа по исключению из медийного поля России тех СМИ, которые могли бы стрелять в спину. Информационная война требует подавляющего преимущества тех СМИ, которые работают на реализацию государственного проекта. Пропагандистский ужас первой чеченской войны, когда били по своим, не забыт и не должен повториться».
Нечто подобное пытаются реализовать и в Беларуси, но речь идет не о перекупке изданий, а об институциональном разрушении медиабизнеса для нелояльных СМИ, их исключении из монополизированной системы распространения периодики, запрета печататься в белорусских типографиях.
К оставшимся интернет-СМИ приходят КГБ или ГУБОПиК, конфискуют технику, а сотрудников редакции вызывают на допросы или садят в СИЗО. Таким образом, независимых журналистов мотивируют уехать за границу.
Апрельский приговор от Макея приводится в исполнение?
На фоне погрома независимого медиасектора на второй план ушла информация о репрессиях в отношении активистов и ликвидации структур гражданского общества. Однако и здесь выполняется
Сейчас Министерство юстиции проверяет ряд некоммерческих организаций национального уровня, а на местном уровне уже с некоторыми из них расправляются.
Так, 8 июля Генпрокуратура сообщила, что по представлению прокуратуры Бреста администрацией Ленинского района ликвидированы учреждения «За свой город» и «Дзедзіч».
Судя по всему, их тоже уничтожают, «чтобы не стреляли в спину». В частности, про «Дзедзіч» написано, что это учреждение «организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий».
«Нормализация ситуации», как ее понимает правящий режим, требует исключения из публичного пространства любого несогласия с властью. Люди в погонах исполняют приказы и получают за погромы инакомыслящих поощрения.
И хотя убедить белорусов вновь полюбить Лукашенко таким образом заведомо невозможно, вполне достижима тактическая цель проведения неких политических преобразований без видимого недовольства населения Беларуси.
Можно лишь гадать, перед чем стелют соломку — перед анонсированным на осень углублением белорусско-российской интеграции или перед
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