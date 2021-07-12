ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зачистка. Власти хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

12.07.2021 10:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Обыски и задержания 8 июня в независимом медиасекторе Беларуси воспринимаются как погром интернет-издания «Наша ніва» и ряда региональных СМИ. В эфире госканала «Беларусь 1» представитель КГБ дал им не менее откровенное определение — зачистка.

Зачистка. Власти хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

«В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц»,сказал заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Если внимательно анализировать интервью представителя КГБ, то он говорил о так называемых «деструктивных Telegram-каналах», но слова Бычека наложились на более широкий контекст и стали выглядеть характеристикой реакции пошатнувшегося, но устоявшего авторитарного режима: ликвидация всех очагов протестов, структур гражданского общества, которые могут с ними солидаризироваться, а также СМИ, которые могут стать рупором протеста или просто продолжают освещать общественно-политическую ситуацию с сочувствием к жертвам произвола.

 

«Черный четверг»

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала этого года в стране было задержано 87 журналистов и сотрудников СМИ, из которых 29 в настоящий момент находятся в неволе.

За один день 8 июня были задержаны семеро журналистов и бухгалтер «Нашай нівы». Четверо из них — сотрудники «Нашай нівы», их подозревают в уголовном деле по организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси). Еще два сотрудника этой редакции с неясным процессуальным статусом остались на свободе, но — с подпиской о неразглашении.

Обыски с конфискацией компьютеров и смартфонов прошли 8 и 9 июля в редакции и дома у сотрудников «Нашай нівы», «Брестской газеты», порталов Orsha.eu, «Медиа-Полесье», Intex-Press, Вobr.by, а также у фрилансеров, которые сотрудничают с вещающим из Польши телеканалом «Белсат».

«Медиа-Полесье» сообщило, что обыски у сотрудников редакции в Лунинце и Пинске проводили следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».

Кроме того, 8 июля Министерство информации «на основании уведомления Генеральной прокуратуры» приняло решение об ограничении доступа к сайту nn.by («Наша ніва») — этот домен заблокирован как для белорусских, так и для зарубежных пользователей.

В тот же день редактор новостей сайта «Першы рэгіён» Олег Супрунюк был оштрафован судом на 590 рублей по административному делу о «распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ).

Белорусская ассоциация журналистов потребовала «остановить уничтожение свободного слова» в Беларуси. «Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа», — говорится в заявлении БАЖ.

В документе выдвигается прогноз, что в результате масштабного подавления независимых СМИ «общество вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистской этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам».

 

Речи в стилистике войны

Тем временем Александр Лукашенко 8 июня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне:

«Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности».

С учетом места и аудитории, которой был адресован спич, акцент в выступлении сделан на военном аспекте, в стилистике информационной войны, ведущейся извне. Однако сказанное вполне укладывается в пропагандистскую схему, где и протесты, и негативная информация в СМИ не имеют никаких иных внутренних причин, а лишь являются отработкой иностранного заказа.

В России власти в этом плане были более откровенными, хотя и более изощренными — СМИ брали под контроль преимущественно за счет перекупки изданий.

Сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Николайчук в интервью «Литературной газете» признался: «Перед тем как присоединить Крым, была проведена огромная, кропотливая, болезненная и почти невидимая работа по исключению из медийного поля России тех СМИ, которые могли бы стрелять в спину. Информационная война требует подавляющего преимущества тех СМИ, которые работают на реализацию государственного проекта. Пропагандистский ужас первой чеченской войны, когда били по своим, не забыт и не должен повториться».

Нечто подобное пытаются реализовать и в Беларуси, но речь идет не о перекупке изданий, а об институциональном разрушении медиабизнеса для нелояльных СМИ, их исключении из монополизированной системы распространения периодики, запрета печататься в белорусских типографиях.

К оставшимся интернет-СМИ приходят КГБ или ГУБОПиК, конфискуют технику, а сотрудников редакции вызывают на допросы или садят в СИЗО. Таким образом, независимых журналистов мотивируют уехать за границу.

 

Апрельский приговор от Макея приводится в исполнение?

На фоне погрома независимого медиасектора на второй план ушла информация о репрессиях в отношении активистов и ликвидации структур гражданского общества. Однако и здесь выполняется обещание министра иностранных дел Владимира Макея, который еще 10 апреля заявил: введение санкций против правящего режима «приведет однозначно» к тому, что «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».

Сейчас Министерство юстиции проверяет ряд некоммерческих организаций национального уровня, а на местном уровне уже с некоторыми из них расправляются.

Так, 8 июля Генпрокуратура сообщила, что по представлению прокуратуры Бреста администрацией Ленинского района ликвидированы учреждения «За свой город» и «Дзедзіч».

Судя по всему, их тоже уничтожают, «чтобы не стреляли в спину». В частности, про «Дзедзіч» написано, что это учреждение «организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий».

«Нормализация ситуации», как ее понимает правящий режим, требует исключения из публичного пространства любого несогласия с властью. Люди в погонах исполняют приказы и получают за погромы инакомыслящих поощрения.

И хотя убедить белорусов вновь полюбить Лукашенко таким образом заведомо невозможно, вполне достижима тактическая цель проведения неких политических преобразований без видимого недовольства населения Беларуси.

Можно лишь гадать, перед чем стелют соломку — перед анонсированным на осень углублением белорусско-российской интеграции или перед конституционным референдумом, намеченным на начало 2022 года.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нормализация ситуации», как ее понимает правящий режим, требует исключения из публичного пространства любого несогласия с властью.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Кубе ўспыхнулі антыўрадавыя пратэсты. Апошні раз такое было 30 гадоў таму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by