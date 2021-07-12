Зачистка. Власти хотят уничтожить любое публичное инакомыслие

Обыски и задержания 8 июня в независимом медиасекторе Беларуси воспринимаются как погром интернет-издания «Наша ніва» и ряда региональных СМИ. В эфире госканала «Беларусь 1» представитель КГБ дал им не менее откровенное определение — зачистка.





«В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц», — сказал заместитель начальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Если внимательно анализировать интервью представителя КГБ, то он говорил о так называемых «деструктивных Telegram-каналах», но слова Бычека наложились на более широкий контекст и стали выглядеть характеристикой реакции пошатнувшегося, но устоявшего авторитарного режима: ликвидация всех очагов протестов, структур гражданского общества, которые могут с ними солидаризироваться, а также СМИ, которые могут стать рупором протеста или просто продолжают освещать общественно-политическую ситуацию с сочувствием к жертвам произвола.

«Черный четверг»

По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала этого года в стране было задержано 87 журналистов и сотрудников СМИ, из которых 29 в настоящий момент находятся в неволе.

За один день 8 июня были задержаны семеро журналистов и бухгалтер «Нашай нівы». Четверо из них — сотрудники «Нашай нівы», их подозревают в уголовном деле по организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси). Еще два сотрудника этой редакции с неясным процессуальным статусом остались на свободе, но — с подпиской о неразглашении.

Обыски с конфискацией компьютеров и смартфонов прошли 8 и 9 июля в редакции и дома у сотрудников «Нашай нівы», «Брестской газеты», порталов Orsha.eu, «Медиа-Полесье», Intex-Press, Вobr.by, а также у фрилансеров, которые сотрудничают с вещающим из Польши телеканалом «Белсат».

«Медиа-Полесье» сообщило, что обыски у сотрудников редакции в Лунинце и Пинске проводили следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».

Кроме того, 8 июля Министерство информации «на основании уведомления Генеральной прокуратуры» приняло решение об ограничении доступа к сайту nn.by («Наша ніва») — этот домен заблокирован как для белорусских, так и для зарубежных пользователей.

В тот же день редактор новостей сайта «Першы рэгіён» Олег Супрунюк был оштрафован судом на 590 рублей по административному делу о «распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ).

Белорусская ассоциация журналистов потребовала «остановить уничтожение свободного слова» в Беларуси. «Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа», — говорится в заявлении БАЖ.

В документе выдвигается прогноз, что в результате масштабного подавления независимых СМИ «общество вместо верифицированной и изложенной в соответствии с журналистской этикой информацией будет читать материалы, которые не соответствуют даже минимальным профессиональным стандартам».

Речи в стилистике войны

Тем временем Александр Лукашенко 8 июня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава заявил, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне:

«Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности».

С учетом места и аудитории, которой был адресован спич, акцент в выступлении сделан на военном аспекте, в стилистике информационной войны, ведущейся извне. Однако сказанное вполне укладывается в пропагандистскую схему, где и протесты, и негативная информация в СМИ не имеют никаких иных внутренних причин, а лишь являются отработкой иностранного заказа.

В России власти в этом плане были более откровенными, хотя и более изощренными — СМИ брали под контроль преимущественно за счет перекупки изданий.

Сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Николайчук в интервью «Литературной газете» признался: «Перед тем как присоединить Крым, была проведена огромная, кропотливая, болезненная и почти невидимая работа по исключению из медийного поля России тех СМИ, которые могли бы стрелять в спину. Информационная война требует подавляющего преимущества тех СМИ, которые работают на реализацию государственного проекта. Пропагандистский ужас первой чеченской войны, когда били по своим, не забыт и не должен повториться».

Нечто подобное пытаются реализовать и в Беларуси, но речь идет не о перекупке изданий, а об институциональном разрушении медиабизнеса для нелояльных СМИ, их исключении из монополизированной системы распространения периодики, запрета печататься в белорусских типографиях.

К оставшимся интернет-СМИ приходят КГБ или ГУБОПиК, конфискуют технику, а сотрудников редакции вызывают на допросы или садят в СИЗО. Таким образом, независимых журналистов мотивируют уехать за границу.

Апрельский приговор от Макея приводится в исполнение?

На фоне погрома независимого медиасектора на второй план ушла информация о репрессиях в отношении активистов и ликвидации структур гражданского общества. Однако и здесь выполняется обещание министра иностранных дел Владимира Макея, который еще 10 апреля заявил: введение санкций против правящего режима «приведет однозначно» к тому, что «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры».

Сейчас Министерство юстиции проверяет ряд некоммерческих организаций национального уровня, а на местном уровне уже с некоторыми из них расправляются.

Так, 8 июля Генпрокуратура сообщила, что по представлению прокуратуры Бреста администрацией Ленинского района ликвидированы учреждения «За свой город» и «Дзедзіч».

Судя по всему, их тоже уничтожают, «чтобы не стреляли в спину». В частности, про «Дзедзіч» написано, что это учреждение «организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий».

«Нормализация ситуации», как ее понимает правящий режим, требует исключения из публичного пространства любого несогласия с властью. Люди в погонах исполняют приказы и получают за погромы инакомыслящих поощрения.

И хотя убедить белорусов вновь полюбить Лукашенко таким образом заведомо невозможно, вполне достижима тактическая цель проведения неких политических преобразований без видимого недовольства населения Беларуси.

Можно лишь гадать, перед чем стелют соломку — перед анонсированным на осень углублением белорусско-российской интеграции или перед конституционным референдумом , намеченным на начало 2022 года.

Использованы стоковые изображения от Depositphotos