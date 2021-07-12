ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники МЧС потушили загоревшийся трансформатор на заводе МАЗ

12.07.2021 10:49 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали возгорание трансформатора на заводе МАЗ, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня в 9.16 в МЧС поступила информация о возгорании трансформатора в цеху на территории ОАО "МАЗ" по ул.Социалистическая, 2 в Минске. На место пожара были направлены подразделения МЧС", - рассказали спасатели.

По прибытии работников МЧС к месту вызова по внешним признакам наблюдался дым средней концентрации из сталелитейного цеха №1. Выяснилось, что в отдельном помещении в цеху горят трансформатор, масло и кабели на площади 40 кв.м.

Пожар ликвидирован в 9.51.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. На месте происшествия работали 19 единиц техники МЧС.

Причина инцидента устанавливается.-0-

Работники МЧС потушили загоревшийся трансформатор на заводе МАЗ

Работники МЧС потушили загоревшийся трансформатор на заводе МАЗ

Работники МЧС потушили загоревшийся трансформатор на заводе МАЗ

Фото Минского городского управления МЧС

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. На месте происшествия работали 19 единиц техники МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саша Филипенко: «Из всех пожеланий, пока не сбылось только одно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by