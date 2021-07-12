Работники МЧС потушили загоревшийся трансформатор на заводе МАЗ

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали возгорание трансформатора на заводе МАЗ, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня в 9.16 в МЧС поступила информация о возгорании трансформатора в цеху на территории ОАО "МАЗ" по ул.Социалистическая, 2 в Минске. На место пожара были направлены подразделения МЧС", - рассказали спасатели.

По прибытии работников МЧС к месту вызова по внешним признакам наблюдался дым средней концентрации из сталелитейного цеха №1. Выяснилось, что в отдельном помещении в цеху горят трансформатор, масло и кабели на площади 40 кв.м.

Пожар ликвидирован в 9.51.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. На месте происшествия работали 19 единиц техники МЧС.

Причина инцидента устанавливается.-0-













Фото Минского городского управления МЧС