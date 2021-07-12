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Трансформатор загорелся на территории предприятия на ул.Социалистической в Минске

12.07.2021 10:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на территории предприятия загорелся трансформатор. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

"Подразделения МЧС прибывают по сообщению о возгорании трансформатора на ул.Социалистическая, 2а. Подробности позже", - рассказали в МЧС.-0-

Работники МЧС потушили загоревшийся трансформатор на заводе МАЗ

 
Теги: Минск
 
 
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"Подразделения МЧС прибывают по сообщению о возгорании трансформатора на ул.Социалистическая, 2а. Подробности позже", - рассказали в МЧС.
 
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