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Трансформатор загорелся на территории предприятия на ул.Социалистической в Минске
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на территории предприятия загорелся трансформатор. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.
"Подразделения МЧС прибывают по сообщению о возгорании трансформатора на ул.Социалистическая, 2а. Подробности позже", - рассказали в МЧС.-0-
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"Подразделения МЧС прибывают по сообщению о возгорании трансформатора на ул.Социалистическая, 2а. Подробности позже", - рассказали в МЧС.
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