БЖД за первое полугодие реализовала более 2,2 млн электронных билетов

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На поезда Белорусской железной дороги за шесть месяцев 2021 года было приобретено более 2,2 млн электронных билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"За первую половину 2021 года пассажиры Белорусской железной дороги оформили более 1,6 млн электронных билетов на поезда с нумерованными местами и более 579 тыс. билетов на поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса)", - рассказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога продолжает развитие безбумажных технологий и дистанционных сервисов, стремится сделать их максимально простыми и удобными. С декабря 2019 года пассажирам доступны обновленный раздел "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и бесплатное мобильное приложение "БЧ. Мой поезд". В настоящее время это мобильное приложение установили уже более 280 тыс. пользователей.

Как пояснили в БЖД, пассажиры поездов региональных линий экономкласса и городских линий в основном приобретают билеты через мобильное приложение, в то время как пассажиры поездов с нумерованными местами используют как раздел "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by, так и приложение для мобильных устройств.

"В целом электронные сервисы пользуются популярностью, с их помощью приобретается 42% билетов на поезда с нумерованными местами", - добавили в пресс-центре.-0-