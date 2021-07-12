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Ремонт повреждённого моста в Борисове идёт круглосуточно. Когда закончат?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реконструкция поврежденного моста в Борисове, который соединяет город с микрорайоном Печи, ведется в круглосуточном режиме. Работает спецтехника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: на проезжей части путепровода разошлись плиты. После обследования специалисты отметили, что опорные конструкции моста не повреждены и находятся в надлежащем состоянии.
А вот поверхность дороги вздулась из-за экстремально высоких температур и требует восстановления. Было принято решение о реконструкции дорожного полотна.
Лариса Жук, заместитель директора УП «Жилье»:
Открыть движение по мосту планируют через две недели, а пока в микрорайон водители добираются в объезд. Для пешеходов мост по-прежнему открыт.
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Новости Беларуси. Реконструкция поврежденного моста в Борисове, который соединяет город с микрорайоном Печи, ведется в круглосуточном режиме. Работает...
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