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Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беловежской пуще ученые обнаружили увитый реликтовым плющом участок леса площадью в полгектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лианы обвивают до самых верхушек деревья и «покрывалом» стелются по земле, образуя своеобразные джунгли. Явление для белорусских пейзажей редкое.
Ранее в Беловежской пуще не встречали настолько обширных участков произрастания плюща. Обнаруженное растение служит научным доказательством того, что раньше климат нашей страны был значительно теплее.
Вадим Щука, мастер леса лесоохотничьего хозяйства «Шерешевское»:
Валентина Кравчук, научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:
В Беларуси под охрану плющ обыкновенный взяли в 1964 году.
Также растение находится в особом статусе в соседних прибалтийских странах и Польше. Родиной же его произрастания считают субтропики Южной Европы и Северной Африки.
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще ученые обнаружили увитый реликтовым плющом участок леса площадью в полгектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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