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Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

12.07.2021 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беловежской пуще ученые обнаружили увитый реликтовым плющом участок леса площадью в полгектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

Лианы обвивают до самых верхушек деревья и «покрывалом» стелются по земле, образуя своеобразные джунгли. Явление для белорусских пейзажей редкое.

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

Ранее в Беловежской пуще не встречали настолько обширных участков произрастания плюща. Обнаруженное растение служит научным доказательством того, что раньше климат нашей страны был значительно теплее. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

Вадим Щука, мастер леса лесоохотничьего хозяйства «Шерешевское»:
В национальном парке есть еще участки, на которых оно произрастает, не менее 10. Но здесь самый большой по площади, который выявили. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

Валентина Кравчук, научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:
Это единственная во флоре Беловежской пущи, да и Беларуси в целом, вечнозеленая лиана – плющ обыкновенный. Можно назвать ее реликтом третичной эпохи, потому что это вид, который сохранился у нас, в Беловежской пуще, в отдельных островных участках роста. Основной его ареал находится в Европе, а здесь, у нас, остался как в убежище, скажем так. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

В Беларуси под охрану плющ обыкновенный взяли в 1964 году.

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

Также растение находится в особом статусе в соседних прибалтийских странах и Польше. Родиной же его произрастания считают субтропики Южной Европы и Северной Африки.

 
 
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще ученые обнаружили увитый реликтовым плющом участок леса площадью в полгектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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