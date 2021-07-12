Доллар подешевел, евро подорожал на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 12 июля 2021 года белорусский рубль укрепился к доллару.

Так, доллар подешевел на 0,19 копейки до 2,5724 рубля. Объём торгов на данный момент $0,3млн.

Евро подорожал на 0,15 копейки до 3,0517 рубля, при объеме торгов в 0,1млн. евро.

Российский рубль подешевел на 1 копейку до 3,4517 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 30,6млн. российских рублей.