Саутгейт: Игрокам не в чем себя винить

















"Мы очень разочарованы. Игрокам стоит отдать должное – они сделали все, что могли. Как и обычно, они буквально вгрызались в землю.





Соперник играл очень хорошо, а мы временами не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма.





Но у парней не может быть взаимных обвинений. Работать с ними – абсолютная радость. Сегодня в раздевалке невероятно больно.





Мы были хорошо подготовлены, хорошо начали серию пенальти, но в итоге не смогли полностью реализовать все удары. Но игрокам не в чем себя винить — они не могли сделать что-то еще лучше", – сказал Саутгейт.