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Саутгейт: Игрокам не в чем себя винить

12.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после поражения от сборной Италии в финале Евро-2020.





"Мы очень разочарованы. Игрокам стоит отдать должное – они сделали все, что могли. Как и обычно, они буквально вгрызались в землю.

Соперник играл очень хорошо, а мы временами не очень хорошо держали мяч, особенно в начале второго тайма.

Но у парней не может быть взаимных обвинений. Работать с ними – абсолютная радость. Сегодня в раздевалке невероятно больно.

Мы были хорошо подготовлены, хорошо начали серию пенальти, но в итоге не смогли полностью реализовать все удары. Но игрокам не в чем себя винить — они не могли сделать что-то еще лучше", – сказал Саутгейт.
 
 
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после поражения от сборной Италии в финале Евро-2020.
 
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