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Твиттер "полулегитимного" Протасевича - всё? Что известно о блокировке
Источник материала: Партизан
Твиттер заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича.
«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера», —
Возможно, Протасевича заблокировали из-за большого колличества жалоб, отправленных белорусами.
«Чтобы достичь баланса между разрешением выражать различные мнения на платформе и защитой пользователей, мы применяем политики, когда получаем жалобы на оскорбительное поведение, направленное против отдельного лица или группы лиц», — написано в правилах соцсети.
Ранее сообщалось, что власти разрешили Протасевичу вести Twitter. Роман Протасевич заявил, что «возвращается к жизни в интернете» и будет вести Твиттер.
При этом его старый аккаунт не обновлялся с мая. Последняя запись там о Светлане Тихановской.
Новое сообщение появилось в новом аккаунте, подписанном как «Санкционный Роман, полулегитимный Протасевич».
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