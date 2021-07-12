ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Твиттер "полулегитимного" Протасевича - всё? Что известно о блокировке

12.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Твиттер заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича.

«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера», — информирует соцсеть по стандартному шаблону.

Возможно, Протасевича заблокировали из-за большого колличества жалоб, отправленных белорусами.

«Чтобы достичь баланса между разрешением выражать различные мнения на платформе и защитой пользователей, мы применяем политики, когда получаем жалобы на оскорбительное поведение, направленное против отдельного лица или группы лиц»,  — написано в правилах соцсети.

Ранее сообщалось, что власти разрешили Протасевичу вести Twitter. Роман Протасевич заявил, что «возвращается к жизни в интернете» и будет вести Твиттер.

При этом его старый аккаунт не обновлялся с мая. Последняя запись там о Светлане Тихановской.

Новое сообщение появилось в новом аккаунте, подписанном как «Санкционный Роман, полулегитимный Протасевич».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Твиттер заблокировал новый аккаунт Романа Протасевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by