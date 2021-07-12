Дедолларизация отменяется - очень нужна валюта

Инфобанк. Вы, наверное, обращали внимание что россияне практически никогда не пересчитывают стоимость автомобиля или квартиры в долларах? Они привыкли к своему российскому рублю и даже крупные покупки считают в рублях, пишет





Белорусы наоборот. Все время следят за курсами валют и все крупные покупки обязательно считают в долларах.





Почему так происходит? Выскажем свое мнение - белорусский рубль слишком много раз девальвировался и люди часто теряли свои накопления. Поэтому есть такое недоверие к рублю.





К тому же власти сами подают пример недоверия к белорусскому рублю. Например, расчет арендной платы в привязке к евро или знаменитые обещания зарплаты по 500 долларов.

Вот и сейчас после всех "дедолларизационных" постановлений и призывов вышло постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 392/7” О проведении валютных операций“.





В нем черным по белому написано:





"...На основании части второй пункта 5 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З” О валютном регулировании и валютном контроле“ Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:





1. Установить, что до 1 января 2025 г. разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами при проведении расчетов с юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при транзите через территорию Республики Беларусь.





2. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июля 2021 г.…"





Все как в той поговорке - Эта песня хороша, начинай сначала...





Интересно, а что будет 1 января 2025 года? Экономика начнет так круто работать что валюту некуда девать будет, и белорусский рубль укрепится до курса 1 рубль = 1 доллар США?





Или залежи нефти найдут в Беларуси? Почему именно 2025 год?





Может к 2025 году не будет никакого белорусского рубля, а останется только российский? Нам это неизвестно...